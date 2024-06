Bataille de la com’…Sonko et Diomaye ressuscitent un monstre de l’info

Les nouvelles autorités ont un véritable problème de communication. Depuis que le président de la République est élu, les sénégalais ressentent à peine les activités qu’il pose. Son premier ministre, Ousmane Sonko, semble être plus au devant de l’actualité. Un déficit de communication que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut régler. Les compagnons du chef de l’Etat ont profité de l’affaire du Général Souleymane Kandé pour réactiver leur plus grand support de communication. Et faut dire que la chose a fonctionné sur les réseaux sociaux mais la réalité sur le terrain est tout autre.

S’il y’a un parti qui souffre d’une très mauvaise communication, c’est bien Pastef. Les camarades de Ousmane Sonko ont toujours eu du mal à convaincre. Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, les patriotes faisaient recours à une véritable terreur sur les réseaux sociaux. Beaucoup n’osaient plus émettre des critiques sur l’ancien maire de Ziguinchor. Arrivé au pouvoir, ce parti est poursuivi par son passé. Le premier ministre est rattrapé par ses anciennes sorties. Faut dire que la nouvelle opposition ne cherche pas loin pour envoyer des piques au nouveau régime. Les anciennes déclarations de Sonko suffisent pour causer des problèmes au gouvernement.

L’arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir montre davantage ce problème de communication. Si la page Facebook de la présidence de la République fonctionne, celle de la Primature est inerte. Depuis la formation du nouveau gouvernement, il n’y a pratiquement pas de publication. La dernière date du 10 avril quand Ousmane Sonko avait pris part à la cérémonie de levée du corps de l’ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, décédé à Paris. Et pourtant le PM n’a pas chômé depuis lors. Le chef du gouvernement a participé à plusieurs activités. Il a même reçu en audience des diplomates. Mais aucune de ses activités n’est sur la page de la Primature.

Avec l’affaire du général Kandé, les sénégalais s’attendaient à ce qu’une voix autorisée leur dise ce qu’il en était vraiment. A travers la presse, beaucoup de choses ont été dites. Mais personne n’arrive à démêler le vrai du faux. La bonne information ne peut émaner que des nouvelles autorités. Mais c’est silence radio depuis cette polémique. Même le concerné n’a pas communiqué là-dessus. Pour un gouvernement de rupture, les patriotes ne sont pas encore sur la bonne voie pour donner aux personnes qui les ont élus, la bonne information. La communication est essentielle dans un État qui prône la transparence.

Devant la situation catastrophique de la Com’ du nouveau régime, un renfort de taille est venu en appoint. Les patriotes ont réactivé «Xalaat Tv». Cette chaîne a profité de l’affaire Général Kandé pour renaître de ces cendres. Aphone depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye, elle a publié une vidéo pour donner «sa» version dans cette affaire jugée trop sensible par certains. On a eu droit à la totale. Loin de s’en arrêter, la chaîne s’est en pris à la presse. Et faut dire que l’auteur de la voix mystérieuse n’a pas raté les directeurs de publication des journaux La Tribune et Le Quotidien.

La communication du gouvernement ne sera jamais complète sans la presse. Et faut dire qu’entre Pastef et certains médias, le courant ne passe pas trop. Il en a toujours été ainsi depuis l’opposition. Des leaders de ce parti ont, jadis enlevé les micros de la RTS et de TFM. Lors des manifestations de ces dernières années certains groupes de presse ont même été attaqués. Et le discours tenu par le premier ministre à la veille de la journée dédiée au nettoyage prouve amplement le fossé qui sépare Pastef et la presse.

Mais si les nouvelles autorités veulent passer leur communication, elles ont besoin de cette presse que certains veulent voir mourir. La presse est le seul canal qui lie l’éxecutif et la population. Si la «magie du clic et du clac» suffisait, le nouveau régime n’aurait pas autant de mal à faire comprendre aux sénégalais les contours du «PROJET». Alors, le Président Bassirou Diomaye Faye doit tout faire pour que la communication gouvernementale soit à la hauteur des attentes. Cette Com’ occupe une partie importante dans le bon fonctionnement d’une République !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru