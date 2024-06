Sonko se venge…Il va balayer les juges et tous les proches de Macky (affair bou graw)

Ousmane Sonko, le tout puissant Premier ministre qui exerce certaines prérogatives présidentielles, est celui-là qui est l’homme le plus en vue du nouveau régime qui, selon toute vraisemblance, prend des décisions et les exécute lui-même. Sonko ne fait pas dans la langue de bois. Il va droit au but et menace directement ses prédécesseurs et les ceux qui ont fait la justice avec l’ancien régime. Pour Sonko, il est question « d’abord de balayer la Justice » …

Dans une vidéo lors d’une manifestation de juin 2021, Sonko avait lancé à un policier de « faire attention car un jour il sera au pouvoir ». Aujourd’hui Sonko au pouvoir, les menaces deviennent réalité. Tout le monde tremble, même les journalistes. Ousmane Sonko annonce la couleur, tous ceux qui s’étaient dressés face à lui alors qu’il était dans l’opposition, vont devoir le payer un jour ou l’autre.

Avec un activiste et un imam déjà sous les verrous, deux journalistes interpellés puis relâchés et des limogeages tous azimuts, les Sénégalais s’attendent à plusieurs coups de sabre de la part de ce puissant Premier ministre. Un homme rancunier. Il menace tous les anciens Premiers ministres et ministres de Macky Sall de reddition des comptes. Ils menacent de ses foudres tous ceux qui sont épinglés. Ou ils remboursent tout l’argent volé ou ils seront tous jetés en prison. Ousmane Sonko prend la place des magistrats qui hériteront de ces dossiers et auront à les juger.

C’est Sonko lui-même qui profère des menaces : « Il nous faut absolument balayer les institutions. Nous allons d’abord balayer la justice, car il me semble très difficile de laisser les mêmes personnes qui ont provoqué tout cela, continuer à agir comme avant ». Tous les magistrats qui avaient hérité de dossiers impliquant Ousmane Sonko et qui l’ont fait condamner sont-ils maintenant sur des cordes raides ? Ils vont devoir se résoudre à regarder dorénavant où ils mettent les pieds.

Les présidents d’institutions sont avertis. Les juges sont avertis. Et tous les anciens compagnons de Macky encore en activité au Sénégal doivent surveiller leurs arrières. Ousmane Sonko est en train de leur préparer le coup foireux qui les enverra tous en prison. Ousmane Sonko qui est devenu l’homme fort du Sénégal, les promet la géhenne. Tout ceci pour de stupides règlements de comptes.

Les institutions comme le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) de Aminata Mbengue Ndiaye, le Conseil économique social et Environnemental (CESE) d’Abdoulaye Daouda Diallo, le Haut conseil du Dialogue Social (HCDS) d’Innocence Ntap Ndiaye, la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT) de Benoît Sambou, sont en train de vivre leurs dernières heures avant de faire face aux audits et certainement aux…poursuites.

Déjà, avant de s’en prendre à tous les magistrats qu’il a mis dans sa liste de personnes à liquider, Ousmane Sonko a commencé à toucher aux hauts gradés de la gendarmerie, de la police et même de l’armée avec qui il avait promis des règlements des comptes. C’est ainsi qu’Ousmane Sonko puisqu’il est l’homme fort de ce pays, compte diriger le Sénégal alors que le chantier promis aux Sénégalais durant la campagne électorale demeure plus que vaste.

C’est comme si le tout puissant Premier Ministre, Ousmane Sonko, a décidé de divertir les Sénégalais en mettant en avant la reddition des comptes, les soldes à régler avec certains magistrats, hauts gradés de la police, de la gendarmerie et de l’armée qu’il tenait dans sa ligne de mire. Comme ça, le nouveau régime pourra masquer toutes ses failles en poussant les Sénégal à avoir les yeux tournés ailleurs. Car, certaines promesses de campagne, le nouveau régime aura du mal à les tenir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn