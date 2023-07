Cameroun : une femme séquestrée pendant 3 jours par son neveu pour une affaire de 17 millions

La femme Geneviève H. a été bloquée trois jours durant dans sa chambre par Siméon S., qui exigeait sa « part » après avoir appris qu’elle avait vendu un terrain à 17 millions.

Geneviève H., 59 ans. est passée par tous les états de mercredi à vendredi dernier. La cause de son tourment ? Siméon S., fils du défunt frère aîné de la dame. Un gaillard de 32 ans qui a manifestement mal tourné. Dans la famille il est réputé fumer du cannabis, ce qui ne donne à personne l’envie de le fréquenter ou de recevoir sa visite.

Mardi dernier, Siméon S., qui habite Pk 13 à Bonamoutongo, appelle sa tante, installée quant à elle à Pk 17, lieudit Bomkoul. Sans ambages, il dit vouloir sa « part » des 17 millions de F que sa tante aurait perçus de la vente d’un terrain à Pk 30. Géneviève H. le rabroue et raccroche.

Le lendemain, le neveu débarque chez sa tante. Cette dernière vit avec une de ses filles, partie pour un voyage au moment des faits. Siméon, muni d’une arme blanche, se rend maître des lieux. Il a refermé la porte principale et bloqué sa tante dans sa chambre. Où il repose sa « doléance ».

Géneviève est d’abord effrayée de le voir faire ainsi irruption, puis outrée. Elle ne cède pas à la demande teintée de menace. Le neveu dit que dans ce cas, elle ne bougera pas. Ils vont passer la nuit là. La dame dira plus tard n’avoir dormi que d’un œil. Surtout que son neveu avait « tiré » un peu de chanvre dans la chambre…

Heureusement pour elle, la femme a dans cette pièce, de la nourriture, un bidon d’eau, ainsi que des toilettes. Jeudi matin, la femme déjeune. Au menu, okok et tubercules de manioc. A un moment, son neveu se sert aussi. La journée passe, Siméon maintient sa pression mais sa tante ne cède toujours pas. Jeudi soir, il fume un autre « filon » et là, est pris de sommeil. Il s’assied dos à la porte et s’endort. Geneviève en profite pour envoyer un sms d’alerte à sa fille… Mais cette dernière, hors réseau, ne voit le message que vendredi en journée.

La fille appelle deux des voisins. L’un d’eux relève que justement, ça fait quelques jours que Geneviève est invisible. Les voisins iront toquer à la porte, en vain. Quand la PJ est appelée, c’est pour apprendre qu’une femme a été tuée par son neveu à Bomkoul… La police débarque et force les portes.

Découvert, Siméon se lève et brandit son arme. Les policiers dégainent les leurs, et lui conseillent de se rasseoir. Il obéit. Soulagée, la tante fond en larmes. Elle expliquera qu’elle n’a même pas vendu de terrain. la femme a plutôt loué, pour des travaux champêtres, l’espace acquis par un de ses fils actuellement à l’étranger, qui compte y investir plus tard. « Et tu ne pouvais pas me dire ça ? », demandera son neveu peu avant d’être menotté.

