C’est grave! Les insulteurs de Sonko attaquent la famille de Serigne Mountakha (Regardez)

Décidément le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est le mal qui ronge ce pays. Les personnes qui composent ce parti ont un véritable problème avec Touba. Ousmane Sonko a beau crier que son parti n’attaque pas la famille de Cheikh Ahmadou Bamba mais la réalité est tout autre. Il ne se passe plus un seul jour sans que ses grandes gueules ne s’en prennent au Khalife ou à sa famille. La décision de Serigne Mountakha de bannir la politique à Touba ne fait pas l’affaire du maire de Ziguinchor. Alors ses ouailles attaquent directement l’épouse du saint homme.

Ousmane Tounkara, allié de Sonko (connu de tous) est devenu un véritable danger pour ce pays. De sa voiture qui se pavane dans les rues de New York, il ne cesse de débiter des insanités envers Touba. Cet homme n’est content que lorsqu’il sort des mensonges de sa bouche. Il tient le plus haut rôle dans l’entreprise de déconstruction de nos valeurs au sein de Pastef. Tounkara touche toujours là où ça fait mal. A savoir la foi des Sénégalais. Sa cible principale est la confrérie mouride.

Intervenant sur la décision du Khalife général des Mourides d’interdire la politique à Touba, Tounkara s’est violemment attaqué à Sokhna Baly Mountakha. Ce raté et ancien voleur de voitures accuse l’épouse du patriarche de la ville sainte d’être de connivence avec Marième Faye Sall pour déstabiliser le Sénégal. Pire, Tounkara a mis dans son mensonge l’entourage de Serigne Mountakha Mbacké les accusant d’être des mercenaires. Des accusations graves qui semblent ne pas déranger toutes ses personnes qui s’émeuvent que Sonko soit confiné à domicile.

Tounkara est coutumier des faits. Les moments où il ne s’en prend pas à Macky Sall, il passe son temps à attaquer la confrérie Mouride. Pour lui, Touba est la cause de tous les problèmes de Sonko. Et ce qui est malheureux, c’est qu’il n’est pas le seul compagnon du maire de Ziguinchor à débiter des insanités envers le mouridisme. Akhenaton, fidèle lieutenant de Ousmane Sonko, fait partie de cette équipe de menteurs. Ils ne passent leur temps qu’à chercher la petite bête pour déstabiliser ce pays. Ils sont tellement lâches qu’ils ont attendu d’être hors des frontières pour faire le sale boulot pour le patriote en chef.

Cette attaque de Tounkara envers l’épouse du Khalife des Mourides ne fait que confirmer le véritable projet de Pastef. Ce projet ne consiste en rien d’autre que de faire du Sénégal un Etat où les confréries n’auraient plus leur place d’antan. Mais aussi un État où les faibles d’esprit comme Tounkara n’auront que l’insulte et le mensonge comme arguments. Le responsable principal de ses attaques envers Touba, c’est Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor n’a rien fait pour arrêter les dérives de ses hommes de l’ombre. Son silence face à ses ignominies prouve qu’il cautionne les attaques envers les confréries. Hier c’était Cheikh Mahi Niasse. Aujourd’hui’ c’est Serigne Mountakha et son épouse.

Ousmane Sonko doit avoir le courage de se comporter en homme d’Etat. Si Pastef a un problème avec les confréries, il n’a qu’à le faire savoir. C’est mieux d’armer des poltrons de l’extérieur pour qu’ils attaquent les Khalifes. Il est temps que Macky Sall et son gouvernement trouvent le moyen de protéger les religieux de ce pays. On ne peut plus laisser les ratés de la société s’en prendre impunément à eux. Si l’Etat ne fait rien, la colère des talibés pourrait bien éclater. Et cela risque de faire plus de dégâts.

Qui va arrêter cette machine infernale de Pastef ? Malheureusement personne. Les sénégalais sont plus occupés à défendre Sonko que de défendre les Khalifes qui constituent le dernier rempart pour la stabilité de ce pays. Tout le monde est devenu avocat du patriote en chef. Mais personne n’a le courage de faire comme Xibaaru en dénonçant les dérives des patriotes. Ces personnes doivent savoir qu’elles n’ont pas hérité ce pays de leur père. Aucune grande gueule ne peut instaurer la pensée unique au Sénégal. Qu’il se le tienne pour dit !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru