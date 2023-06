La stratégie de Sonko dévoilée : après avoir brûlé l’université…il va se rendre au

Attention à Sonko ! Faites bien attention au leader du Pastef. Il a une stratégie déjà vue et cela dans des endroits sombres de la terre où presque tout a brûlé. Ousmane Sonko brûle tout sur son passage. Les jeunes patriotes jetés dans la rue par Ousmane Sonko procèdent par étapes. Il brûle au passage tout ce qui a trait aux connaissances, au savoir, à la culture et à la liberté d’expression. Cette stratégie de Sonko a été déjà vue dans des pays occupés par des révolutionnaires mais aussi par des terroristes. Et xibaaru va vous montrer comment Sonko procède pour accéder au pouvoir.

Tous les Sénégalais ont été offusqués de voir des jeunes partisans de Sonko de brûler l’UCAD : le CESTI, le rectorat, les Facultés de médecine, lettres et de droits, la bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Pourquoi ce soudain regain des patriotes vis-à-vis du temple du savoir ? Jamais dans l’histoire de l’université au Sénégal, des étudiants ne s’en sont pris aux infrastructures universitaires.

Mais cette stratégie de Sonko a été déjà vue dans le monde. Depuis les Nazis jusqu’aux terroristes afghans et islamistes du Sahel, la culture et les arts ont toujours été les ennemis des régimes totalitaires. Des régimes qui pour mieux conserver le pouvoir par la terreur, font tout pour maintenir les populations dans l’ignorance et l’obscurantisme. Ousmane Sonko a décidé de se mettre au service de ces forces.

Comme ses maîtres, Ousmane Sonko s’en prend aux édifices où on transmet le savoir. D’ailleurs, jamais on a vu Ousmane Sonko empêcher les jeunes qu’il lance dans la rue de s’en prendre à ces bâtiments, jamais, on ne l’entend condamner de tels actes. Il fait tout pour les y encourager en les formant à la confection de cocktail Molotov qu’ils utilisent désormais lors des troubles pour faire face aux forces de défense et de sécurité (FDS) et pour brûler des infrastructures universitaires et culturelles.

Les nazis brûlent les œuvres

En 1933, Joseph Goebbels, ministre nazi de la Propagande et de l’instruction publique, s’employa à mettre en conformité les arts et la culture avec les buts du nazisme. Les Juifs et les personnes considérées comme politiquement ou artistiquement suspectes furent exclues des organisations culturelles. Les travaux d’écrivains allemands de premier plan, comme Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger ou Alfred Kerr, furent brûlés en mai 1933 lors d’un autodafé public à Berlin.

Les afghans détruisent les statues de Bouddha

Le 11 mars 2001, les Talibans faisaient exploser deux gigantesques statues qui pendant des siècles ont veillé sur la vallée de Bamiyan. La destruction des Bouddhas est encore considérée aujourd’hui comme l’un des pires crimes archéologiques de l’histoire. LesTalibans, qui considéraient toute représentation d’une forme humaine comme un affront à l’islam, ont d’abord attaqué les deux statues géantes avec des tirs d’artillerie pour finir par les faire exploser en mars 2001.

Les Djihadistes incendient les manuscrits de Tombouctou

Au début de l’année 2013, les islamistes du mouvement Ansar Dine brûlaient à Tombouctou, dans la bibliothèque Ahmed-Baba, plus de 4 000 manuscrits…

En janvier 2013, un bâtiment abritant des manuscrits anciens a été incendié dans la cité mythique de Tombouctou (dans le nord du Mali), par des islamistes fuyant la ville aux portes de laquelle se trouvent soldats français et maliens. Ces milices islamistes auraient eu le temps de mettre le feu, à de précieux manuscrits à l’Institut Ahmed-Baba, témoignages de la richesse intellectuelle du pays. L’Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou abritait entre 60 000 et 100 000 manuscrits.

C’est le modus operandi des djihadistes. Et Sonko a mis cette stratégie au centre de sa conquête du pouvoir. Il brûle le temple du savoir, détruit les archives et repères culturels puis s’empare du pouvoir avant d’installer un régime dirigé par des islamistes… C’est comme ça que les salafistes agissent. Les universités, les bibliothèques, les centres culturels… autant d’édifices qui transmettent le savoir ne font pas leurs affaires dans leur propagande.

Ce sont des instruments de lutte contre l’obscurantisme et l’ignorance. Or, les Jihadistes, pour mieux asseoir leur domination, font tout pour lutter contre les intellectuels qui ne partagent toujours pas leur méthode de conquête et de conservation du pouvoir. Voilà pourquoi, les Jihadistes font tout pour mener la guerre aux intellectuels qui sont les premiers à subir leurs foudres. Ils combattent le Soufisme.

Selon les Jihadistes, El Hadj Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Mame Limamou Laye, Mame Cheikh Ibrahima Niasse, ces grandes figures de l’islam au Sénégal, ne doivent plus être considérés comme des modèles. Leur vision, serait une fois au pouvoir, de détruire tous leurs Mausolées. Cela justifie les premiers mots de Sonko envers les Khalifes Généraux. Sonko veut un état sans confréries…

Il convient de leur barrer la route, si nous ne voulons pas perdre, tout ce que ces vaillants hommes de Dieu nous ont laissé et enseigné au Sénégal. Les hommes de culture doivent être les premiers à se dresser contre eux. En 1975 – 1976, les militants de And-Jëf, alors dans la clandestinité avaient choisi de se servir de notre si riche patrimoine culturel pour mieux éveiller et conscientiser les populations dans la lutte contre le régime de Senghor. Ousmane Sonko et ses maîtres ont choisi eux de s’en prendre aux temples du savoir et culturels pour les saccager.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn