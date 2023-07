Révélations…des DG et 121 maires de Macky foncent vers Sonko

Les membres de l’APR croyaient à l’immobilisation de Sonko depuis son retour de Ziguinchor et l’échec de sa marche sur Dakar. Que nenni ! Ousmane Sonko a rebondi à la veille du discours de Macky à la Nation. Il a relancé sa machine de guerre infernale et appelé ses partisans à finir avec le régime. Cette sortie a mis la peur au ventre de ceux qui croient à la fin du régime de Macky Sall. Surtout du côté de certains Dg, mais aussi des maires qui ont été reçus par Macky Sall le samedi 1er juillet dernier…Le coup d’envoi des maires et DG partants a été donné par Thierno Birahim Fall, l’ex DG de l’APS et avant lui par Moustapha Kane…

Le Président de la République a reçu samedi 1er juillet à 15h au Palais, les maires et présidents de Conseil départemental de la mouvance présidentielle. Les 472 maires sur les 558 et 39 présidents de conseil départemental sur les 46 qui ont signé la pétition pour sa candidature en 2024. Malheureusement pour eux, le président Macky Sall vient d’annoncer sa non-candidature à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko avait pris la parole pour relancer son combat contre Macky Sall. Après le discours de Sonko, des démissions en cascades ont été dénombrées au sein de l’APR.

« Thierno Birahim Fall n’est plus membre de l’APR. Il a démissionné du parti présidentiel. Celui qui était jusqu’en novembre 2022, directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (APS) a annoncé sa décision à la suite de l’audience accordée récemment par le Président Macky Sall aux maires qui soutiennent sa candidature pour un troisième mandat. » renseigne la TFM sur ses ondes le lundi matin.

Thierno Birahim Fall n’est pas le seul démissionnaire de l’APR à cause du 3e mandat. Mais ce 3ème mandat n’existe plus. Avant lui, Moustapha Kane a renoncé à son poste de Président du Conseil de surveillance de l’Asepex. Mais les démissions les plus importantes ont été enregistrées au sein de l’Association des Maires du Sénégal. Selon notre source au sein de Pastef : « plus de 121 demandes de ralliement ont été enregistrées au niveau du secrétariat personnel du président Ousmane Sonko ».

C’est comme si le navire s’apprête à couler. Les rats sont toujours les premiers à le quitter. Puisque Ousmane Sonko est présenté comme le grand favori de la prochaine élection présidentielle en 2024, certains pour assurer leurs arrières, tapent à la porte de Pastef. Lansana Gagny Sakho, l’ancien Directeur général de l’Office national des assainissements du Sénégal (ONAS) fait des émules. Aussitôt débarqué de son poste de DG de l’ONAS, il a rallié l’APR.

Thierno Birahim Fall qui a été limogé de son poste de DG de l’APS, après avoir attendu longtemps d’être recasé, est aujourd’hui déçu et frustré. Il tient à prendre ses distances avec Macky Sall avant qu’il ne soit trop tard. C’est un clin d’œil qu’il est en train d’envoyer à Ousmane Sonko. De la même manière que les maires membres de l’APR qui veulent rejoindre Pastef.

Ce parti est le réceptacle de tous les opportunistes qui étaient avec le pouvoir de Macky Sall, mais qui aujourd’hui le fuient. Ce sont eux, si Ousmane Sonko est élu demain Président de la République, vont être les premiers qui envahiront les médias pour revendiquer avoir jouer des rôles déterminants dans sa victoire, pour réclamer leur part du gâteau.

Comme des abeilles, ces opportunistes sont attirés par l’odeur du miel. Ousmane Sonko qu’ils prenaient hier comme étant leur plus farouche ennemi, est aujourd’hui celui qu’il cherche à entrer dans les bonnes grâces au point de défier Macky Sall. Pour eux, peu importe s’ils doivent perdre pour quelques mois, les privilèges qu’ils ont obtenus auprès de Macky Sall. Ils accourent rejoindre Ousmane Sonko pour obtenir demain des sucettes. Ils risquent d’être déçus.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn