Macky fait taire les pyromanes…et relève l’image du Sénégal

«L’honnêteté, c’est le respect de la parole donnée, c’est le respect de la Constitution, c’est le respect des règles démocratiques». Cette phrase de Mimi Touré, le Président Macky Sall l’a appliquée à la lettre. Le chef de l’Etat a dit à qui veut l’entendre qu’il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2024. Cette décision du locataire du Palais cloue définitivement le bec aux personnes qui ne vivent que de cette polémique. En prenant une telle décision, Macky ramène le Sénégal à sa place de vitrine démocratique en Afrique.

Macky Sall a annoncé, ce lundi soir lors d’une allocution télévisée, qu’il ne se présentera pas à l’élection présidentielle de 2024. Le chef de l’État renonce ainsi à briguer un troisième mandat et met fin au flou qu’il a entretenu pendant des années autour de cette question. «Ma décision est de ne pas être candidat à l’élection présidentielle même si la Constitution m’en donne le droit», a-t-il dit. Cette décision du chef de l’Etat était quasiment inattendue par la classe politique. Mais aussi par les pseudo-droits de l’hommiste et activistes.

En effet, ce week-end le Président Sall a reçu des maires de Benno qui le suppliaient de se présenter. Une rencontre qui a ravivé la polémique. Même Ousmane Sonko s’en est mêlé. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a voulu prendre les devants. Théoricien du chaos, Sonko a une fois de plus invité les jeunes à se sacrifier pour sa cause. Malheureusement pour lui, Macky a déjoué le piège. En refusant de se présenter, il met un terme au projet insurrectionnel du maire de Ziguinchor.

Cette non-candidature de Macky signe la fin prématurée de la plateforme F24 et de certains leaders politiques qui n’avaient que le troisième mandat comme argument. Les rentiers des conflits, qui se cachent derrière des organisations de défense de droit l’homme, ne feront plus une bonne campagne. Que dire des confrères qui avaient signé la tribune anti-troisième mandat ? Ils ont hypothéqué leur crédibilité pour assouvir les désirs d’un seul leader politique.

Macky Sall vient de mettre fin au business du troisième mandat. Beaucoup de bouches vont disparaître pendant un bon bout de temps en attendant de trouver un nouveau sujet pour s’enrichir. Ces personnes n’avaient pas hésité à salir le nom du Sénégal dans les pays étrangers le décrivant comme une nouvelle dictature, pour certains. Pour d’autres, le Sénégal n’est plus un État démocratique. Aidé par un petit avocat raté, ils ont tenté l’impossible.

Le Sénégal reste une démocratie. Et Macky Sall vient de le prouver. En renonçant à ce mandat de trop, il a redoré le blason du Sénégal sur le plan continental et mondial. D’ailleurs, ses pairs africains le lui ont bien fait comprendre. « Le Président Macky Sall vient de faire preuve d’une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flammes dont la flamme éclaire notre continent », a écrit l’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou.

Le Sénégal reste une vitrine de la démocratie malgré toutes les tentatives de déstabilisation. Avec cette décision, beaucoup sont d’avis que Macky Sall vient d’inscrire son nom dans l’histoire politique. « Je le félicite pour cet acte de courage face aux fascistes de BBY, qui le réconcilie avec la trajectoire historique du M23 », a réagi le député Mamadou Lamine Diallo sur Twitter.

La non participation de Macky Sall à la Présidentielle de 2024 est une bonne publicité pour le Sénégal. Ousmane Sonko et ses ouailles ont réussi à peindre le pays sous ses habits les plus sombres. En refusant de suivre les faucons du Palais, Macky a réglé la question des candidatures virtuelles au sein de l’opposition. Désormais Aminata Touré doit commencer à repenser son avenir politique. Mimi a perdu son cheval de bataille. Il ne lui reste plus qu’à prier pour que Sonko ne soit pas dans la course.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru