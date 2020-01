Arina, une enfant de 2 ans a été retrouvée affamée dans un appartement de Snihurivka, en Ukraine.

C’est la gardienne de l’immeuble et des voisins qui, inquiets de ne plus avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, ont donné l’alerte.

Dépêchés sur place, les policiers ont retrouvé la fillette au milieu de centaines de bouteilles de verres dans un logement insalubre. Le frigo était vide.

Les parents de la fillette, sa grand-mère et un ami de la famille étaient complètement ivres. Ils étaient tous assis dans une pièce remplie d’une épaisse fumée de cigarette.

Les parents n’avaient plus nourri leur enfant depuis deux semaines, préférant passer leur temps à boire de l’alcool.

Arina a été transportée à l’hôpital où elle est soignée pour malnutrition. Dès qu’elle sera guérie, elle sera confiée au service de protection de l’enfance.

Quant aux parents, ils risquent d’être poursuivis pour délaissement d’enfant.