Une machination contre Amadou Ba se prépare au…Palais

Quand on dit au président Macky Sall que « le mal qui ronge son parti, vient de l’intérieur », il vous renvoie aux tendances qui sont légion dans les grands partis. Et à quelques mois des Locales prévues, selon les autorités, le 23 janvier 2022, les comploteurs du parti présidentiel sortent les longs couteaux pour poignarder à distance leur « ennemis » qui sont en fait leurs camarades de parti. Et ce qui se trame au Palais contre l’ancien ministre Amadou Ba dépasse l’entendement…

La situation à l’APR à l’approche des élections locales, ressemble à une arène de gladiateurs. Les militants concoctent des plans pour éliminer ceux avec lesquels ils partagent la même idéologie républicaine et le même leader, Macky Sall. Et pourtant le parti de l’Alliance Pour la République (APR) ne connait aucune tendance autorisée ; il y a des divergences profondes dans ce parti du fait de la non structuration des instances du parti. Tout le monde se prend pour le numéro deux du parti. Et ceux qui sont au Palais font de ceux qui sont sur le terrain leurs ennemis…Et aujourd’hui, l’ancien ministre Amadou Ba est la cible d’un clan du palais.

Depuis que le président Macky Sall a décidé de faire revenir « timidement » à ses côtés, son ancien ministre des finances, Amadou Ba, c’est la panique chez certains cadres du Parti APR qui ont des bureaux au Palais. Comme si le retour d’Amadou Ba signifiait leur arrêt de mort ; et selon nos sources, ces derniers planifient un complot contre l’ancien ministre. Et ce que xibaaru s’apprêtent à vous révéler est digne d’un polar.

Ils sont prêts à tout pour ne pas laisser l’ancien ministre Amadou Ba revenir auprès de Macky Sall. Et un ministre d’état dont les bureaux sont à la présidence concocte avec un ministre, un Dg et quelques militants APR des Parcelles Assainies (une grande commerçante), une opération de destruction de celui qui se présente comme le favori des locales à Dakar. Ils sont en train de préparer des accusations de collusion avec le leader du Pastef pour rendre infréquentable Amadou Ba.

Selon notre source, des photos montages, des enregistrements avec des doublures de voix sont sur le point d’être diffusés pour jeter l’opprobe sur l’engagement d’Amadou Ba auprès de Macky et le dépeindre comme le traître du parti. « Des voix montées sortiront pour faire croire que l’ancien ministre est de connivence avec Ousmane Sonko ». Et pire, des militants APR seront prêts à témoigner pour enfoncer davantage l’ancien ministre en le présentant comme le financier des cellules de Pastef aux parcelles Assainies. Et ce vaste complot impliquerait plusieurs personnalités. Mais deux griots proches de Macky et une personnalité coutumière ont dit niet.

Une première opération de ce genre avait été mise en place lors des législatives et même pendant la présidentielle. Des rumeurs sur le financement de Pastef de Sonko par Amadou Ba étaient arrivées aux oreilles du président. Et le départ d’Amadou Ba du ministère des Finances en avril 2019, juste après la présidentielle, était une stratégie pour l’éloigner de ses « amis » du Pastef qui pullulent à DGID (Direction Générale des Impôts et Domaines). Et son limogeage en novembre 2020 est dû en partie à ses ennemis qui ont dit à Macky qu’il lorgnait son fauteuil…Et aujourd’hui, ces comploteurs reprennent du service…

La rédaction de xibaaru