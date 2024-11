Une majorité écrasante ou une majorité absolue : ni plus ni moins.

Une majorité PASTEF écrasante ou une majorité PASTEF absolue : ni plus ni moins.

Par Docteur Fatou DIOUF, Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires.

Chers compatriotes, chers concitoyens, chers frères et sœurs patriotes du Sénégal, chers camarades patriotes de Pikine, où je porte fièrement mon engagement militant, En ce dernier jour de campagne, je m’adresse à vous avec tout le sérieux et la gravité qu’impose ce moment crucial pour notre nation.

Ce dimanche 17 novembre 2024, nous avons l’opportunité de transformer les sacrifices d’un homme et d’un mouvement inédit en une victoire éclatante pour tout un peuple résolument tourné vers l’avenir. Le Président Ousmane Sonko, notre tête de liste nationale et leader du parti PASTEF-Les Patriotes, a consenti des efforts incommensurables pour ouvrir la voie d’un changement systémique et homogène dans notre pays. Il a fait face à des épreuves, payé de sa personne, et bravé de nombreux défis pour défendre un projet ambitieux et inclusif, conçu pour redonner au peuple sénégalais le contrôle de son destin.

Ce projet n’est pas seulement le sien, il est le nôtre, celui d’un Sénégal souverain, juste et prospère. Ce dimanche, c’est à nous de prendre le relais en votant massivement pour la liste PASTEF. À nous de faire en sorte que ces sacrifices n’aient pas été vains. Voter pour la liste PASTEF, c’est honorer son engagement, notre engagement mais aussi tracer un avenir prometteur pour nos enfants et les générations futures.

Chères populations de Pikine et de tout le Sénégal, mobilisons-nous ! Chaque voix compte pour concrétiser ce grand projet de transformation nationale et pour mettre en œuvre avec détermination le nouvel agenda national de transformation « Sénégal 2050 », inspiré par la vision éclairée du Chef de l’État, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye.

Aux habitants de Pikine, ainsi qu’aux responsables politiques et militants du parti PASTEF, je tiens à vous adresser ma profonde gratitude. Merci pour votre engagement indéfectible, votre résilience admirable et votre foi en notre projet commun.

Ce dimanche, marchons ensemble, avec détermination, vers une majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Vive la liste Pastef ! Vive Pikine ! Vive la République ! Vive le Sénégal !

Dr. Fatou Diouf Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires. Responsable Pastef à Pikine