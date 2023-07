Une mère empoisonne ses deux filles de 7 et 9 ans

Une mère empoisonne ses 2 filles Lana et Maely, 7 et 9 ans, à l’insuline : la plus jeune est décédée

Sylvie Wojcik a comparu devant la Cour d’Assises de Dijon pour assassinat et tentative d’assassinat.

Les faits se sont déroulés en novembre 2019 au domicile familial d’Is-sur-Tille, en Côte-d’Or.

Ce jour là, l’accusée a administré de l’insuline à ses deux filles Lana, 7 ans, et Maelys, 9 ans.

Puis la femme a tenté de se suicider. Lana n’a pas survécu à l’empoisonnement. Elle est décédée quatre jours plus tard à l’hôpital de Dijon.

La mère de famille a été placée en détention provisoire tandis que Maelys a été confiée à son père Kevin.

« Ça se passait bien, c’était dur au début de ne pas voir sa sœur. On a essayé de faire comme on pouvait. Un éducateur était présent, un psychologue l’a suivie. Il fallait pour qu’elle puisse tout évacuer. » a témoigné Kevin à la barre du Tribunal.

« Elle m’a dit qu’elle devait être suivie le plus longtemps possible, et qu’elle avait peur de mourir. » a ajouté ce dernier.

En 2014, Sylvie Wojcik avait porté plainte contre son compagnon pour violences conjugales.

« La mère a cherché à évincer le père de la famille, » a justifié l’avocat de Kévin.

« Elle avait la volonté à l’époque de le faire sortir de la vie des filles. Il a passé sept mois sans voir ses enfants, comment une mère et des grands-parents peuvent faire ça ? »

Sylvie Wojcik a été condamnée vendredi à 10 ans de réclusion criminelle à une privation d’autorité parentale.

Cette peine très légère a indigné les parties civiles.

« Lorsqu’on part sur une peine sans altération du discernement, ce qui est encouru, c’est perpétuité. Et là on en arrive au minimum d’une peine criminelle, c’est-à-dire 10 ans. » s’insurge l’avocate des parties civiles.

« Ce qui choque les parties civiles, dans ce qu’ils comprennent de la sanction qui est prononcée, c’est qu’une femme qui est dépressive, ça l’autorise à tuer ses enfants. C’est un scandale ! »

