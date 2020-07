Une ONG humanitaire marocaine dessine le plus grand drapeau au monde !

Une ONG humanitaire marocaine dessine le plus grand drapeau du monde

peint sur tissus à la main

Peint à la main sur 65 m² de tissus, ce drapeau a été pensé et conçu par l’ONG humanitaire marocaine APSOPAD International qui a invité exclusivement les enfants de 8 centres de protection sociale de Tanger hébergeant des orphelins, des enfants abandonnés et des enfants aux besoins spécifiques pour répondre à son programme d’inclusion sociale, dont l’objectif est de lutter contre les inégalités et l’exclusion des catégories sociales les plus vulnérables.

En effet, l’ONG qui a été fondée en 2012 et qui cible 7 objectifs parmi les 17 objectifs de développement durable de l’ONU, a fait de l’innovation sociale son vecteur de développement en misant sur des activités humanitaires alliant entre innovation et impact à l’instar des voyages humanitaires qu’elle organise pour soutenir les populations des villages isolés tout en y invitant des enfants bénéficiaires pour profiter du trajet et des bienfaits du voyage de plaisance.

Selon le Prof. Ahmed Iraqi, président d’APSOPAD International, l’objectif derrière ce dessin dépasse de loin son aspect communicationnel et artistique puisqu’il cherche avant tout à enraciner un souvenir mémorable chez les bénéficiaires participants à travers leur emprunte symbolique dans une œuvre dont la finalité est purement inclusive.

Si plusieurs records ont déjà été établis dans des perspectives autres que celle empruntée par l’ONG, notamment à travers des records de drapeaux cousus ou de drapeaux peints sur mur, cette réalisation sur tissus détient pour le moment le record de sa catégorie, encore plus quand il s’agit d’une œuvre à vocation humanitaire réalisée par des enfants.