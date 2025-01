Une Tesla explose devant l’hôtel Trump…un mort

Les faits se sont déroulés mercredi 1er janvier à Las Vegas, dans le Nevada (Etats-Unis). Vers 8H40, un véhicule Tesla Cybertruck, le pick-up de la marque d’Elon Musk, a explosé devant l’hôtel Trump. L’explosion a fait un mort et sept blessés légers. La victime décédée était le seul occupant de la voiture. Elle n’a pas été pour l’instant identifiée.

New footage shows the Tesla Cybertruck exploding at the entrance of the Trump Hotel in Las Vegas. WATCH pic.twitter.com/GAnY4DATYp

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 1, 2025