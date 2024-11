Université de Ziguinchor : Les étudiants exigent le départ du ministre et du recteur

Au lendemain des décisions prises par le conseil académique de l’université Assane Seck de Ziguinchor, suite aux violentes manifestations enregistrées ces derniers jours, les étudiants qui ont tenu une assemblée générale dans la soirée du Mercredi ont sorti, eux aussi un communiqué ce Jeudi.

En effet, l’une des décisions fortes prises par la coordination des étudiants est de bouder l’université. « Nous demandons aux étudiants de rentrer paisiblement chez eux et de ne plus revenir à l’université jusqu’à ce que nos revendications soient pleinement et effectivement satisfaites » lit-on sur la note. Cependant, cela ne signifie guère que les étudiants jettent l’éponge et les armes. Au contraire, la même note réaffirme l’engagement des étudiants à poursuivre la lutte.

Ils rejettent donc les décisions du conseil académique qu’ils jugent « irréfléchie, inqualifiable et irrespectueuse ». Par conséquent, ils exigent le départ du Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation de même que le recteur de l’Université Assane Seck qui, on le rappelle n’a pris fonction que récemment.

Pour un règlement rapide de cette crise, les étudiants demandent au Président de la République et au Premier Ministre d’intervenir immédiatement pour éviter que l’avenir des étudiants ne e soit sacrifiée.

L.Badiane pour xibaaru