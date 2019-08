Urgent-Bignona: des morts et plusieurs blessés dans un accident de bus

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi matin à l’entrée du village de Badiouré sur la nationale 4. En effet, un bus rempli de passagers a quitté Bignona pour se rendre à Dakar, malheureusement, il n’arrivera pas à bon port. Selon les témoins de l’accident, le bus à vive allure a tenté un double dépassement qui n’a pas réussi. Le chauffeur a perdu le contrôle et a dérapé sur une distance de 30 mètres avant de percuter un arbre de plein fouet. Deux morts sur le coup, un jeune garçon originaire de Sindian et un enfant d’environ 10 ans. Quelques minutes plus tard, le papa de l’enfant décédé a lui aussi rendu l’âme au centre de santé de Bignona.il faut ajouter à ce bilan les nombreux dont beaucoup dans un état critique.

Informées, les autorités du département de Bignona à leur tête le Préfet sont allées sur le lieu de l’accident avant de rallier le centre de santé de Bignona. Un plan d’organisation des secours a été vite déclenché et tout ce que le département compte comme ressources humaines dans le domaine de la santé et de moyens d’évacuation ont été mobilisés. Même l’armée a été mise à contribution pour apporter le secours nécessaire et rapide aux victimes. Cet accident vient à nouveau mettre à nu le problème de structures sanitaires de qualité à Bignona qui ne dispose que d’un centre de santé

L.BADIANE pour xibaaru.sn