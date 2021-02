Vague d’arrestations : Abdoul Mbaye appelle Macky Sall à la raison

Abdoul Mbaye a réagi suite aux arrestations en masse des pro-Sonko et des membres de la société civile pour différentes infractions. Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a demandé au chef de l’État, à son gouvernement et sa coalition de revenir à la raison.

« Personne ne doit être dupe. Un recul démocratique se mesure à des faits qui ne trompent pas. Les rafles préventives et arrestations en masse en font partie. Elles sont inadmissibles et Macky SALL, son gouvernement, sa coalition doivent retrouver la raison, faire preuve de calme et de modération. La fin prochaine de leur règne ne doit pas les pousser au sacrifice de la paix et de la stabilité du SENEGAL. Nous l’avions dit. Nous le répétons: la mal gouvernance, l’injustice et l’insulte à la dignité sont le terreau qui font les soulèvements populaires. L’usage de la force et l’atteinte aux libertés pour tenter de retenir la déferlante qui se forme ne sauraient être solutions. Elles préparent plutôt la déflagration. Les jeunes et autres personnes arrêtées doivent être libérés. Il est encore temps pour ces gens qui nous gouvernent de faire preuve de mesure », a écrit l’ancien Premier ministre de Macky Sall sur sa page Facebook.