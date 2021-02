Crise Casamançaise : Seydou Guèye recadre Ousmane Sonko

Devant le Jury du Dimanche, 28 février, sur Iradio, la crise casamançaise a été au menu. Puisque le leader de Pastef- Les Patriotes, Ousmane Sonko, en a fait allusion lors de son face-à-face avec la presse dans le cadre de l’affaire de viols et de menaces de mort dans laquelle il est impliqué. Coordonnateur de la Communication de Présidence et porte-parole de l’Alliance pour la République Seydou Gueye a apporté des réponses.

« Le président Macky Sall, sur la question de la Casamance en fait une affaire nationale et il estime que toute personne pouvant apporter une contribution déterminante est la bienvenue y compris Ousmane Sonko. Cependant, Macky Sall estime qu’on ne peut pas régler le conflit casamançais avec le vocabulaire de la guerre».

Seydou Guèye, dont les propos sont repris par Seneweb, d’avancer: «Il a engagé plus de 500 milliards dans la région naturelle de la Casamance. C’est ça qui nous vaut l’accalmie. Nous tous devons consolider la paix sans alerter qui que ce soit. Tout ce qu’il dit c’est pour épater la galerie. La Casamance est une affaire sérieuse et il faut la régler avec sérieux »