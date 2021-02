Abdou Mbow sur les manifs : « personne ne va déstabiliser les institutions »

Abdou Mbow, s’est voulu clair sur les différentes manifestations au Sénégal ayant conduit à une série d’arrestations de partisans d’Ousmane Sonko et ceux de la société civile. Invité de l’émission Grand jury de la RFM ce dimanche, le premier vice-président de l’Assemblée nationale se veut clair : « tant que le président Macky Sall sera à la tête de ce pays, personne ne va déstabiliser les institutions ».

Abdou Mbow qui s’exprimait sur « l’appel à la résistance et le refus » de Sonko de dire : « Tant que le président Macky Sall sera à la tête de ce pays, personne ne va déstabiliser les institutions. Le président de la République, à travers son gouvernement prendront toutes les mesures pour que force reste à la loi, pour protéger les Sénégalais et leurs biens », a-t-il dit.

Evoquant la levée de l’immunité parlementaire du député, Abdou Mbow a déclaré que tout s’est passé dans le respect de la loi et du règlement intérieur de l’hémicycle. Après avoir leur travail comme il se doit, c’est à la justice de faire le sien. « Une plainte a été déposée par Adji Sarr contre un de nos collègues Ousmane Sonko. On a levé l’immunité parlementaire de ce denier. Je pense que maintenant, c’est à la justice de faire son travail. Ce que je puis vous assurer est que la justice fera son travail en toute impartialité, parce que nous sommes dans un pays régis par des lois et règlements et aucune personnalité, ni aucun individu ne peut se soustraire à la justice », a averti le député.