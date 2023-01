Le collectif pour la libération de Pape Ale Niang et le FRAPP, ont organisé une journée de veille à la place de la Nation en présence des journalistes, des membres de la société civile, et des anciens de la presse à savoir Baba Diop, Bacary Domingo Mane, Momar Diongue entre autres. Tous, ont allumé des bougies, des torches qui manifester cette nouvelle forme de lutte. Avec des pancartes » Non à l’intimidation », Libéré Pape Ale », » Oui au droit du public et à l’information ».