Venezuela : Nicolas Maduro réélu pour un troisième mandat

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a remporté dimanche 28 juillet l’élection présidentielle, avec 51,20 % des suffrages – soit 5,15 millions de voix -, a annoncé la commission électorale lundi 29 juillet, alors même que plusieurs sondages de sortie des urnes montraient une victoire de l’opposition. Alors qu’il clame remporter un troisième mandat de six ans à la tête du pays, l’opposition a accusé le pouvoir de fraudes, d’irrégularités et d’avoir mené une campagne d’intimidation.

Peu après minuit heure locale (4h TU), Elvis Amoroso, président de l’organe électoral du Conseil national électoral (CNE), fidèle au gouvernement, a déclaré aux journalistes que 44,2 % des voix étaient allées au candidat de l’opposition Edmundo Gonzalez Urrutia. Cela après le dépouillement de 80 % des bulletins et une participation de 59 %. Un résultat « irréversible », a déclaré Elvis Amoroso.

Salué par un petit feu d’artifice, Nicolas Maduro est sorti sur une scène au palais présidentiel de Caracas pour fêter sa victoire avec ses partisans chantant « Vamos Nico ». Le président réélu a promis « paix, stabilité et justice » lors d’un discours juste après l’annonce des résultats devant ses supporteurs. « Il y aura la paix, la stabilité et la justice. La paix et le respect de la loi. Je suis un homme de paix et de dialogue », a-t-il dit alors que la campagne et le scrutin se sont déroulés dans une ambiance tendue. « Le peuple a parlé et cette voix du peuple doit être respectée », a déclaré son chef de campagne, Jorge Rodriguez, peu avant l’annonce des résultats.

La longue attente des résultats a fait grimper la tension dans le pays. Des altercations entre les supporters de Nicolas Maduro et ceux de l’opposition ont eu lieu plutôt dans la soirée, raconte notre correspondante à Caracas, Alice Campaignolle. Rien ne laissait présager ce résultat et beaucoup de personnes crient déjà à la fraude.

L’opposition revendique la victoire d’Edmundo Gonzalez Urrutia

Après l’annonce de la victoire de Maduro, l’opposition vénézuélienne a revendiqué dans la nuit de dimanche à lundi sa victoire à la présidentielle, assurant que son candidat Edmundo Gonzalez Urrutia avait remporté 70 % des suffrages et refusant de reconnaître les résultats proclamés par le CNE qui donne vainqueur le président sortant Nicolas Maduro.

« Soyons clairs, nous avons 100 % des feuilles de comptage qui ont été envoyées par le CNE, a affirme Maria Corina Machado. Je ne sais pas d’où vient le reste. Nous avons toutes les feuilles de pointage qui ont été transmises. Et selon ces informations, Edmundo Gonzalez Urrutia a obtenu 70 % des voix lors de cette élection et Nicolas Maduro a obtenu 30 % des voix. Et ça, c’est la vérité. » « Le Venezuela a un nouveau président élu et c’est Edmundo Gonzalez Urrutia », a estimé la cheffe de l’opposition, déclarée inéligible et remplacée au pied levé par Edmundo Gonzalez Urrutia, qui parle d’une victoire « écrasante » de l’opposition.

« Nous savons tous ce qui s'est passé aujourd'hui. Et lorsque je dis que tout le monde sait, je commence par le régime lui-même », a assuré Mme Machado. « Toute la communauté internationale le sait, même ceux qui étaient autrefois des alliés. »