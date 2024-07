Le Casa Sports en conclave pour améliorer ses indicateurs

Pour garantir un avenir radieux au le club, le Casa Sports de Ziguinchor a clôturé Vendredi un atelier de trois jours de réflexion. Cette rencontre est un exercice d’évaluation et de perspective pour la période 2024/2027.

Il a été question de voir les points forts et les faiblesses du club durant la saison 2023/2024 que les sudistes ont sauvée in extrémiste lors de la dernière journée du championnat. L’objectif à ce niveau est de répertorier les manquements et de dégager les correctifs nécessaires qui constitueront la feuille de route qui conduira à l’amélioration des résultats sportifs.

Ainsi, la gestion technique et médicale, la communication et le marketing, la mobilisation et l’élargissement de la base affective, la politique financière, le management sportif et administratif sont, entre autres les principaux axes des 72 heures de réflexion initiées par le Club dirigé par Seydou Sané.

Cependant, le club tiendra également compte des contributions et suggestions de tous notamment à travers les différentes plateformes du club mais aussi par courrier et autres supports. Le Casa Sports se veut ainsi un club ouvert avec une démarche inclusive et participative imprimée par son Président qui dit et répète toujours que le Casa Sports est une identité, un leg, un patrimoine qui transcende toute autre considération et qu’il faut préserver, protéger pour le rendre meilleur à tout point vu. Seydou Sané tend la main alors à tous pour l’atteinte des objectifs à l’horizon 2030

L.Badiane pour xibaaru