Vers une flambée d’autres denrées de première nécessité

Après que le prix du pain a pris l’ascenseur, les coûts d’autres denrées de première nécessité pourraient flamber, à leur tour.

“SourceA” dans sa parution de ce mercredi informe que même si l’Etat a déjà consenti d’énormes sacrifices en renonçant à plus de 40 milliards F Cfa de taxes dont plus de 20 milliards de francs de taxes douanières sur les produits alimentaires, il n’en demeure pas moins que Macky Sall et son régime ne peuvent pas jurer, la main sur le coeur, qu’ils ne finiront pas par rompre, face au renchérissement des prix au niveau international et qui est de nature à dissuader les commerçants d’acheter des prix à l’étranger.

Le journal renseigne qu’en renonçant aux taxes sur les denrées alimentaires, l’État a non seulement aidé les ménages, mais aussi a permis aux opérateurs économiques de pouvoir importer. Mais, précisent nos confrères, l’exemple du pain dont le prix a connu une hausse montre que les ménages pourraient faire face, prochainement, à la flambée d’autres prix.