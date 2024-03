Victoire au premier tour…ces défis qui attendent Amadou Ba et Benno

Le top départ est donné pour l’élection présidentielle. La succession de Macky Sall est devenu l’enjeu du moment. Dix-neuf (19) candidats vont se défier. Même avec le report du scrutin, Amadou Ba reste le principal favoris dans cette course. Mais le candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) doit régler certains problèmes s’il veut atteindre ses objectifs. La coalition au pouvoir ne veut pas aller au 2nd tour. Les camarades du président sortant veulent prendre la couronne dès le 1er tour. Une chose qui est loin d’être donnée au premier venu. Et l’ancien premier ministre en est conscient.

Benno Bokk Yakaar ne veut pas laisser le fauteuil présidentiel lui filer entre les doigts. Pour conserver le trône, la coalition au pouvoir a misé sur Amadou Ba. L’ancien premier ministre est le challenger de BBY. Lui et ses camarades ne veulent qu’une seule chose, gagner dès le premier tour. Chose qui est bien possible de prime abord. Le champion de Macky Sall dispose de la plus grande force politique du pays. Cette formation a tenu tête à tous les leaders de l’opposition. Même le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas réussi à écraser Benno.

Pour démontrer qu’elle reste maître, Benno a bien mobilisé et réussi sa démonstration de force dans une marche pacifique organisée le 24 février 2024. Les jeunes de la mouvance ont réaffirmé leur engagement à faire élire Amadou Ba. Suffisant pour comprendre que l’ex Pastef n’a plus le monopole de la jeunesse. BBY a aussi des relais prêts à accompagner le candidat de Macky Sall. Chose qui est loin de garantir une victoire au 1er tour à l’ancien premier ministre. Certains détails doivent être réglé avant la fin de la campagne qui démarre ce samedi.

La division au sein de Benno Bokk Yakaar n’est plus un secret de polichinelle. Des personnes se sont ligués contre Amadou Ba. Ils ont tout fait pour le combattre. Ces faucons tapis dans l’ombre ont même tenté de pousser le Président à revenir sur le choix de son candidat. Cette sale guerre au sein de la mouvance présidentielle a causé beaucoup de tort à la coalition au pouvoir. BBY est sortie du coeur des sénégalais pendant un laps de temps. Fort heureusement, l’ancien premier ministre en a profité pour gagner l’estime des sénégalais. Malgré les coups, il n’a pas bronché.

Désormais, il doit fédérer toutes les forces de Benno autour de lui. Si Macky Sall a tenu aussi longtemps, c’est parce qu’il a toujours eu un bloc soudé sur lequel il pouvait compter. Ce n’est pas un hasard si le groupe parlementaire BBY est appelé majorité mécanique. Les députés du pouvoir votent tout ce qui vient de leur mentor. Si Amadou Ba réussi à avoir une telle force, il lui sera facile de gagner haut la main. Malheureusement, ce n’est pas gagné d’avance. Beaucoup avancent le visage masqué au sein de la mouvance présidentielle. Et ils sont plus dangereux qu’une vipère.

Mais pour espérer gagner dès le premier tour, Amadou Ba doit faire comme certains de ses adversaires. Sur le plan médiatique, le candidat de Benno est bien présent. Il lui reste à renforcer sa présence sur le terrain. Dans le cadre de ses fonctions de premier ministre, il avait entrepris des tournées sur le territoire national. Désormais, il est libre de ses mouvements car n’étant plus dans le gouvernement. Amadou Ba doit aller vers les populations. Les ministres et DG de Benno doivent descendre sur le terrain. La bataille se fera sur le terrain et non sur les plateaux de télévision.

Les camarades de Bassirou Diomaye Faye misent sur la proximité pour convaincre les sénégalais. Ils ont lancé de nombreux initiatives visant à les rapprocher des électeurs. Une bonne stratégie quand on sait la manière dont les sénégalais votent. Voilà vers où le premier ministre doit orienter sa task-force. Les élections se jouent sur un délai très court et l’ancien premier ministre est la cible à abattre dans cette course présidentielle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru