Victor Ndiaye : «La vision Sénégal 2050 vise à libérer le vaste potentiel du Sénégal»

Son cabinet est derrière le nouveau Plan stratégique économique du chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko. Président-directeur général (PDG) de Performance Group, Victor Ndiaye a présenté, ce lundi, le référentiel »Sénégal 2050 : Agenda national de transformation », au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Un «nouveau paradigme », selon lui, pour «une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans les valeurs fortes ». Ainsi, il a affirmé qu’«un État fort est un État qui planifie son développement ». De ce fait, il faut «redresser, impulser et accélérer ».

Victor Ndiaye de soutenir que la transition sera faite, entre autres, vers un modèle de développement porté par un État stratégique et un secteur privé local fort, un développement endogène s’appuyant sur une plus grande responsabilisation des populations et des territoires, et la définition d’un pacte national fondé sur la probité et l’intégrité des autorités publiques ‘’Jub, Jubal, Jubbanti’’, le civisme et la citoyenneté des acteurs étatiques.

Le PDG de Performance Group de souligner que «la vision Sénégal 2050 vise libérer le vaste potentiel du Sénégal ». Elle propose une nouvelle trajectoire de développement pour les 25 prochaines années pour changer le quotidien de chaque Sénégalais. « Elle engagera la véritable transformation structurelle de l’économie. Les industries extractives seront le catalyseur du Sénégal industriel. Le Sénégal sera, en 2050, une puissance agricole moderne et se positionnera comme une plateforme industrielle régionale pour des produits de consommation courante », a-t-il affirmé.

L’expert a également annoncé que le Sénégal sera un pays de services à forte valeur ajoutée, dans la mesure où il sera une société numérique. De plus, le maillage efficient permettra, d’après lui, de mettre en valeur l’ensemble du territoire. Mieux, les meilleures pratiques mondiales de protection des écosystèmes seront bien prises en compte.

«Demain, la population sera en bonne santé et insérée dans la vie économique du pays. Une réforme en profondeur du système de santé permettra de bâtir un système de qualité, accessible à tous », fait-il remarquer. Avant de poursuivre : «Nous allons aussi mobiliser tous les acteurs autour de la bataille de la qualification et de l’employabilité avec le Programme 5-50 : 5 millions de techniciens en 2050 et dès 2029, former 700 000 techniciens ».

Victor Ndiaye avance que les mécanismes de filets sociaux seront renforcés pour la résilience des ménages sénégalais les plus fragiles. Pour finir, il renseigne que la bonne gouvernance sera restaurée pour garantir la stabilité de notre pacte social.