Le ‘’Projet de transformation systémique’’ promis par le Pastef est en cours de présentation à Diamniadio. Il comporte quatre axes stratégiques. Il s’agit de l’économie compétitive et de la création d’emplois ; du capital humain et de la justice sociale ; de la gouvernance et de l’engagement panafricain et, enfin, de l’aménagement et du développement durable du territoire.

Comparativement, le PSE comprenait trois axes stratégiques. Le premier est la transformation structurelle de l’économie, le capital humain et la gouvernance. On réalise ainsi que le projet et le PSE se recoupe au moins sur trois axes stratégiques, à savoir la transformation de l’économie, le capital humain et la gouvernance.

En effet, ce que le projet appelle une « économie compétitive » ne peut se réaliser qu’à travers une transformation de l’économie. Autrement dit, en matière de différence, il n’y a que l’aménagement et le développement durable du territoire.

Toutefois, ces axes ne sont que des indications. La vraie différence se situe dans le contenu de ces axes et les moyens à utiliser pour y arriver. Il s’agit notamment de la mobilisation des ressources à l’intérieur et à l’extérieur.

Mais le plus important sera sans doute dans la réalisation des projets et des programmes. Le Sénégal a toujours eu des projets, mais a péché généralement dans la réalisation.

Avec Senego