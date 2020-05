Vidéo-Elle gonfle ses lèvres et les veut encore plus grosses (regardez)

Une femme de 22 ans qui a passé des milliers de fois à quadrupler la taille de ses lèvres veut toujours les avoir PLUS GRANDE malgré la crainte des médecins.

Une femme qui a quadruplé la taille de ses lèvres vient de subir sa vingtième injection de lèvres – et insiste sur le fait qu’elle continuera jusqu’à ce que les siennes soient les plus grandes lèvres du monde.

Andrea Emilova Ivanova, de Sofia, en Bulgarie, a dépensé des milliers de livres dans des cliniques esthétiques pour injecter des substances dans ses lèvres..

Surnommée une Barbie réelle, la jeune femme de 22 ans a eu sa dernière injection mardi dernier et a partagé une photo d’elle avec ses 33000 abonnés Instagram le week-end pour révéler ses lèvres toujours croissantes.

Andrea, qui a commencé sa transformation en 2018, paie environ 135 £ pour chaque traitement, mais a admis qu’elle avait perdu le compte de ce qu’elle avait dépensé au fil des ans.

L’étudiante en philosophie a ajouté que même si elle a probablement l’un des plus gros boudins du monde, elle continuera d’avoir plus de charges jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite de ses lèvres.

«J’aime beaucoup mes nouvelles lèvres, il était difficile de manger après l’injection et deux à trois jours après, la procédure devient plus difficile», a-t-elle déclaré.

«Je me sens bien d’en avoir encore plus, mais certains médecins pensent que c’est suffisant, même si je les veux toujours plus gros. Mon médecin m’a dit qu’il ferait plus d’injections pour moi mais a dit que je devais attendre au moins deux mois.