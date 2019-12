Vidéo-Regardez sa transformation après une opération

Elle avait les jambes tellement arquées qu’elle ne pouvait plus marcher : elle s’est fait opérer pour redresser ses jambes

Valerie, une jeune Béninoise de 14 ans, va pouvoir entamer sa nouvelle vie. Cette adolescente a connu les moqueries jusqu’alors, à cause de ses jambes extrêmement arquées. En plus des moqueries et des insultes, la malformation de ses jambes lui causait de nombreux soucis au quotidien. Elle vient de subir une opération pour redresser ses jambes. Regardez la vidéo pour voir les images avant et après l’opération.

Elle avait quitté l’école à cause des moqueries sur ses jambes arquées

Valerie était victime de moqueries et de harcèlement à l’école à cause de ses jambes arquées. Ses jambes formaient réellement un O lorsqu’elle se tenait droite. Sa malformation était le centre d’attention de ses camarades, si bien qu’elle avait choisi à 14 ans de quitter l’école pour ne plus devoir affronter les regards. En plus des moqueries, il faut dire que Valerie avait de plus en plus de mal à se déplacer et avec l’âge, les choses auraient empiré.

Ses jambes ont été redressées par des opérations payées par une association

Grâce à l’association Mercy Ships, l’adolescente a pu bénéficier d’une opération chirurgicale complexe gratuitement à l’hôpital de Cotonou. Les os de ses jambes ont été sciés puis tournés pour que les genoux se retrouvent vers l’avant et que ses jambes soient à nouveau droites lorsqu’elle a les pieds joints. Elle l’une des 76 patientes à avoir pu bénéficier d’une opération payée par l’association. Depuis qu’elle avait quitté l’école, elle travaillait comme couturière dans l’atelier de son oncle. Une fois qu’elle aura appris à maitriser ses nouvelles jambes, elle compte bien reprendre ses études. « Je me suis dit que je ne voulais plus être une couturière. Je veux retourner à l’école ». L’adolescente a passé 4 mois en rééducation à l’hôpital, ce qui lui a aussi permis d’apprendre à lire pour l’occuper.