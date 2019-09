Comme chaque année, Cyril Hanouna fête son anniversaire en direct sur C8 dans l’émission Touche pas à mon Poste. Si l’animateur a toujours fait des folies lors de ses anniversaires, cette année, Baba a reçu… Un bisou sur la bouche de la part de Kelly Vedovelli !

Ce 23 septembre, Cyril Hanouna fête ses 45 ans ! Comme tous les ans, l’animateur célèbre l’évènement sur le plateau de Touche pas à mon Poste. Afin de commencer l’émission, l’animateur a choisi de gâter ses chroniqueurs en lançant le jeu des boîboîtes ! De nombreux cadeaux étaient disponibles : le slip de Cyril, un séjour romantique avec l’animateur au soleil, sa raquette de tennis, mais également… Un baba smack ! Si Matthieu Delormeau aurait aimé tomber sur ce dernier cadeau, c’est Kelly Vedovelli qui y a eu le droit en obtenant la boîte numéro neuf.

« Je suis pas venu ici pour ça »

Alors que le public encourageait Cyril Hanouna et la jolie blonde, le duo était très mal à l’aise à l’idée de s’embrasser ! Avant de relever le défi, l’animateur a confié : « Kelly et moi, on ne s’est jamais smackés même pour rigoler ! (Valérie) Benaïm je l’ai déjà smackée… ». Peu sûr de lui, l’animateur s’est approché de la chroniqueuse en affirmant : « Allez on le fait ici », avant de se raviser en s’exclamant : « Ça m’arrange pas, c’est ma sœur ! » Si l’animateur accepte d’embrasser la jolie blonde, il s’oppose aux chroniqueurs qui demande un bisou de plus de 10 secondes ! Car il l’affirme haut et fort : « Je suis pas venu ici pour ça ».

Malgré les encouragements, l’animateur ne se décide pas et arrête tout en citant un membre du public qui s’exclame « Mais c’est la plus jolie fille ! » Finalement, après de nombreux fous rires le duo s’est embrassé rapidement ! Si ce baiser n’avait rien de romantique, il aura fait beaucoup rire l’assemblée !