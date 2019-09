Nicolas Sarkozy : que devient sa première épouse, Marie-Dominique Culioli ?

Elle est sa première « conquête ». Ils ont été mariés pendant près de 15 ans et ont eu deux fils, Pierre et Jean. Si Nicolas Sarkozy, en pleine promotion de son livre Passions, mentionne peu sa première épouse, Marie-Dominique Culioli reste pourtant présente dans sa vie.

Elle n’a pas connu l’Elysée, l’exercice du pouvoir au sommet de l’Etat. On devine sa présence entre les lignes du livre Passions, plus qu’elle n’y est concrètement évoquée. Il ne l’a pas encore citée durant la promotion de son ouvrage, qui lui a valu une invitation sur le plateau du 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse. Et pourtant, Nicolas Sarkozy a exercé ses premières fonctions politiques, au côté de cette blonde d’origine corse. L’ex-président était marié depuis à peine un an avec Marie-Dominique Culioli, lorsqu’il est devenu maire de Neuilly-sur-Seine, en 1983. Cette fille de pharmacien prise pour épouse, avec Charles Pasqua pour témoin, est la mère de ses deux fils aînés, Jean et Pierre. Effacée par Cécilia Ciganer-Albéniz, dont l’ex-chef des Républicains tomba amoureux au milieu des années 80 avant de l’épouser en 1996, Marie-Dominique Culioli n’a jamais réclamé sa part de lumière. A l’inverse de celle qui lui a succédé, elle reste pourtant présente dans la vie de son ex-mari.

« Je suis une solitaire bien accompagnée, au creux d’une famille pleine de tendresse. J’adore les enfants de mon mari, les enfants de ses enfants, ses frères, ses parents. J’ai même de l’affection pour ses deux précédentes épouses », glissait Carla Bruni, troisième épouse Sarkozy, à Paris Match, au début de l’été 2017. Preuve des liens maintenus entre Marie-Dominique et le père de ses fils. Quittée par celui-ci en 1988, elle a obtenu la garde de leurs enfants, mais s’est efforcée de gérer leur séparation avec dignité et intelligence. Réunis au mariage de leur fils aîné Jean avec Jessica Sebaoun en 2008, les ex-époux célébraient encore ensemble les 60 ans de l’ancien président en 2015.

Fervente catholique, dévouée à plusieurs œuvres caritatives, Marie-Dominique Culioli, victime d’une escroquerie en 2008, a récemment refait irruption dans l’actualité, malgré elle et autrement qu’à travers une parution Instagram d’un de ses fils. Son nom a en effet été cité lors du procès de Patrick Balkany. La première épouse de Nicolas Sarkozy aura bénéficié des largesses du maire de Levallois-Perret, qui lui aurait payé cinq allers-retours pour Marrakech, entre 2010 et 2013.