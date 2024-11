Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal

Violences électorales : Le Conseil national des imams et oulémas lance un appel à la paix

Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) exprime sa profonde préoccupation face à la recrudescence de la violence enregistrée depuis le début de la campagne électorale en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.

Nous assistons, avec une grande inquiétude, aux discours va-t-en-guerre émanant de certains dirigeants politiques, suivis de scènes d’escalade de violence qui menacent la paix sociale la cohésion nationale. Ces actes sont contraires aux valeurs de notre pays, qui se distinguent par son attachement à la paix, au dialogue.

Le CNIOS condamne fermement ces actes, de même que tout appelà la violence de quelque bord qu’il soit.

Le CNIOS exhorte tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect des principes démocratiques.

Le CNIOS rappelle à chacun l’importance de préserver la stabilité du pays et d’éviter toute forme de provocation susceptible d’aggraver la situation.

En cette période sensible, nous réitérons notre appel aux dirigeants politiques, et aux concitoyens, à privilégier le dialogue, Il’écoute et le respect mutuel.

Les actes de provocation, quelle que soit leurs formes et leurs auteurs, ne servent qu’à diviser et fragiliser notre tissu social.

Notre pays a besoin de solidarité et de sagesse pour surmonter cette période difficile et continuer sur la voie du développement durable et de la cohésion.

Les élections doivent être une occasion de renforcer notre démocratie et non de la fragiliser. Nous prions pour que ces législatives se déroulent dans un esprit de paix, de transparence et de justice.

Que Dieu bénisse le Sénégal et nous accorde la sagesse et la sérénité nécessaires pour surmonter cette épreuve ensemble.

Fait à Dakar le 12 novembre 2024

Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS)

Le Président

Khalifa Aboubacar BABOU