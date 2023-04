Visite du président Lula en Chine : Un nouveau chapitre de coopération

La visite d’état du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva en Chine du 12 au 15 attire hautement l’attention, non seulement parce qu’il s’agit de la 5ème visite du président brésilien à son plus grand partenaire commercial depuis 14 ans, mais aussi par la taille de la délégation brésilienne conduite: la délégation brésilienne comprend des ministres, des gouverneurs d’État, des législateurs et 240 chefs d’entreprise. La Chine 2ème, et le Brésil 6ème économie mondiale sont les plus grands pays en développement des hémisphères oriental et occidental.

Plusieurs signes montrent le réchauffement de la relation sino-brésilienne: on rappelle que le 29 mars, la Chine et le Brésil ont convenu de négocier dans leur propre monnaie au lieu de le faire uniquement par le biais du dollar américain. Il s’agit d’une diversification du système monétaire international. Selon Alessandro Golombiewski Teixeira, ancien ministre brésilien du Tourisme :« C’est une façon de réduire la dépendance à l’égard du dollar, et c’est très important. Aussi, cela peut augmenter l’investissement des deux côtés. Nous pouvons aider les petites et moyennes entreprises à faire plus de commerce parce qu’elles n’ont pas besoin de s’adresser aux banques internationales, surtout du côté du Brésil. Ils peuvent utiliser le système brésilien et chinois qui est très fort et très solide.» Ce n’est pas tout, avant cette visite, le gouvernement Lula a repris les activités du Brésil dans la Communauté d’États latino-américains et caraïbes (CELAC) au niveau multilatéral, ce qui renforcera l’influence du Forum Chine-CELAC et facilitera le développement des activités économiques et commerciales dans le cadre du mécanisme de coopération du Forum.

Le voyage de Lula s’annonce très dense: les 12 et 13 à Shanghai et le 14 à Beijing. Selon le compte Twitter du président Lula, il participe durant son voyage à l’inauguration de Dilma Roussef comme présidente de la Banque des BRICS et il visite des entreprises chinoises et brésiliennes. Le 14 il rencontre le président chinois Xi Jinping.

Depuis la première visite du président brésilien Lula en Chine en 2004, le commerce sino-brésilien a connu une forte croissance, surtout dans les domaines des produits alimentaires, des matières premières et des infrastructures. Par exemple, le sucre brut de canne, le soja, la viande, les minerais et ainsi de suite. Aujourd’hui plus de possibilité de commerce et d’investissements sont envisageables avec le développement rapide de la Chine dans la 5G, l’intelligence artificielle et des énergies propres.

Il semble que la Chine soit devenue un pays très prisé depuis ce début de l’année 2023 sur la scène diplomatique, avec les visites de plusieurs hauts dirigeants d’États et d’organisations internationales : de Singapour, de Malaisie, d’Espagne, de France, de la Commission européenne etc. Pour quelle raison? Une réponse peut-être: la Chine promeut une collaboration pacifique dans des intérêts communs et elle veille à ce que la coopération internationale soit la clé de la construction d’un ordre mondial plus stable et plus juste.