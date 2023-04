Ngouda Mboup : « La République a été trahie parce que… »

Le Front FRAPP a fustigé et dénoncé la décision du Tribunal de Thiès qui a condamné Alioune Badara Mboup Cie à deux mois de prison ferme. Lors d’une conférence de presse conjointe, tenue hier mercredi, Ngouda Mboup s’est insurgé contre une « répression judiciaire sélective ».

« Nous sommes dans un régime représentatif. Pour beaucoup de ses actions et de ses activités aujourd’hui», il pousse à un « face à face (…) J’ai été obligé de sortir, laisser mes recherches, y compris ce pourquoi je suis payé par ce pays, pour pouvoir livrer quelques informations et parler avec le peuple sénégalais », a déclaré l’enseignant-chercheur à la Faculté de Droit de l’UCAD. Ngouda Mboup dans les colonnes de Sud Quotidien : « Donc, je suis ici, par la volonté d’un système. Je suis ici, par la volonté d’un régime répressif. Je suis ici, par la volonté de quelques personnes. Je suis venu ici, par la volonté de quelques-uns qui ont voulu punir mon frère. »

A l’en croire la condamnation de Alioune Badara Mboup et ses camarades à deux mois de prison ferme est une décision accueillie avec dignité au sein de sa famille. « Nous avons accueilli la décision avec dignité. Pourquoi ? Parce qu’Alioune n’est pas un bandit. Il n’est pas un criminel. Il n’est pas un hors la loi. C’est quelqu’un qui a des convictions fortes. Qui respecte les lois de la République. »

Et le constitutionnaliste d’appeler à se tenir debout « quand la citoyenneté est malmenée, quand l’Etat de droit n’est pas respecté, quand la démocratie est bafouée, il faut que toute personne éprise de justice et qui pense que la République, c’est tout ce qui nous est spécifique et qui nous est dehors. Mais je considère que la République a été trahie parce que mon frère est un conseiller municipal. »

D’après lui « Alioune Badara Mboup est un détenu politique parce qu’il dérange. Par le basculement qui a lieu à Tivaouane qui a fait qu’ils ne veulent pas qu’il assiste à la révision des listes électorales ». Sous ce rapport Ngouda Mboup entend mener le combat au prix de sa liberté pour son frère : «Je voudrais leur dire qu’ils ont tout mon soutien. Et aussi, je dis que si c’est sur ces choses qu’on a enfermé Alioune Badara Mboup, moi aussi on va m’enfermer parce que je suis prêt à continuer ce combat. Je le lui ai promis sans rien fait. On dira tout ce qu’on veut mais j’assume parce que c’est mon frère, il a été injustement détenu. Je vais continuer le combat pour lui jusqu’à ce qu’il sorte de prison», indique-t-il.