Voici ceux qui vont détruire Macky…Mahmoud, Mame Mbaye et…la Première Dame

Macky Sall ne sait pas qu’il va droit au mur. Il devient sourd, aveugle et très bavard au fur et à mesure qu’on approche de la date fatidique de la présidentielle de février 2024. Il est sous la pression de ses proches qui veulent « obligatoirement » un troisième mandat. Macky Sall est poussé vers l’abattoir par ses proches qui ne regardent que leurs intérêts. Ces « gens » sont sourds face à la demande sociale et préfèrent s’entourer dans une tour d’ivoire. Leur objectif, c’est de maintenir Macky au pouvoir…par force.

Et la première personne qui pousse Macky vers le gouffre » est la Première Dame et sa dynastie Faye-Sall. Cette famille ne veut rien entendre et pousse Macky au « suicide » politique. Après la Première Dame, en seconde position, il y a le faucon en chef, Mahmoud Saleh. C’est lui qui a théorisé le 3ème mandat avec le tailleur constitutionnel, Ismaila Madior Fall. Et en fin de liste, il y a le poulain de la Première Dame, Mame Mbaye Niang, le « Monsieur PRODAC ». Ces « assoiffés » de pouvoir vont « détruire » Macky Sall.

Ce sont des assoiffés du pouvoir. Ils en ont goûté les délices et sont prêts à tout pour s’y accrocher. Quitte à pousser le Président de la République Macky Sall à commettre l’irréparable en présentant sa candidature à un troisième mandat en 2024. Que le pays soit mis à feu et à sang, peu les importe. Il n’y a qu’une seule chose qui importe à leurs yeux, que Macky Sall soit à nouveau candidat pour briguer un 3ème mandat consécutif à l’élection présidentielle de 2024, alors que la Constitution le lui interdit.

Qu’est-ce qui peut les faire courir à tel point au point de vouloir pousser Macky Sall en 2024 à imposer sa candidature au peuple sénégalais qui est prêt à s’y imposer. Marième Faye Sall ne veut plus quitter son rang de Première Dame du Sénégal. Que de privilèges, elle a acquis après avoir obtenu un tel rang. Marième Faye Sall a pris du goût au pouvoir et le quitter serait assimilable à un suicide. Elle a imposé des membres de sa famille dans les sphères du pouvoir. Ils ont atteint un rang inespéré dans la haute société…

En cas du départ de Macky Sall du pouvoir quel que soit celui qui le remplacera, des membres de la dynastie Faye-Sall vont devoir rendre compte lors de la reddition des comptes. Sans compter que le nom de Marième Faye Sall, impliquée ou pas dans de nombreux dossiers scandaleux citant des membres de sa famille qui risquent d’être traînés devant les juridictions, pourrait être cité. S’il ne s’agissait que de Marième Faye Sall, son époux devrait être Président à vie de la République du Sénégal.

Outre Marième Faye Sall, il y a le comploteur en chef de la République. Il a acquis toutes sortes de privilèges sous le règne du Président de la République Macky Sall. Durant son parcours politique, jamais Mahmoud Saleh n’avait rêvé qu’il allait une seule fois occuper de tels postes sous la République. Voici, un individu insignifiant dans le passé, qui à force d’intrigues, a été un collaborateur de premier rang du Président de la République Macky Sall. Il a réussi à le manipuler dans de nombreuses affaires qu’il n’aime pas qu’elles soient déterrées un jour.

Quant à Mame Mame Mbaye Niang, il est réputé pour être une éprouvette. Mame Mbaye Niang change de fusil d’épaule au gré du changement du vent. Il peut être capable, un jour à défendre les positions du pouvoir, un autre jour à les pourfendre. Mame Mbaye Niang avait été un grand défenseur du Président de la République, alors qu’il avait été ministre dans le gouvernement. Mais, dès qu’il avait été défenestré, c’est lui qui s’était mis à le pourfendre, notamment son ancien mentor Mahmoud Saleh, devenu actuellement ex directeur de cabinet du Président de la République. Mame Mbaye Niang est inconstant à travers ses positions.

C’est pourquoi, le Chef de l’Etat Macky Sall doit revenir à la raison. Il ne doit pas se laisser mener à un désaveu de la part du peuple sénégalais par ceux qui veulent le pousser à forcer la Constitution, en présentant sa candidature à un troisième mandat.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn