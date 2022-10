Youssou Ndour revient en force…Il cogne Sonko et adoube Macky

Youssou Ndour trouve la bonne formule pour se « réconcilier » avec Macky

Youssou Ndour n’est pas seulement une star planétaire. Il est désormais devenu un grand stratège politique. Attaqué de tout bord par le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), le patron du groupe futur média se rapproche de son vieil allié. You retrouve le président Macky Sall. Le lead vocal du Super étoile a trouvé la bonne astuce pour revenir auprès de l’ennemi juré de Ousmane Sonko.

Les relations entre Youssou Ndour et Macky Sall se sont effritées dernièrement. La question du troisième mandat est passée par là. La star planétaire a catégoriquement refusé de soutenir le locataire du Palais s’il tente le diable en 2024. Un refus qui lui a valu d’être dans le viseur de son ami. Pour le mettre à dos, le différend entre Ndiaga Ndour de la TFM et El Hadji Ndiaye de la 2sTV a été agité. D’ailleurs le frère de You a été arrêté quelques heures. Mais les relations entre le chef de l’Etat et le chanteur commencent à s’améliorer.

Ce vendredi, l’artiste a officiellement lancé l’inauguration de l’usine Impack Safa Group. Ce nouveau bijou vient s’ajouter à la plateforme industrielle de Diamniadio. Le lancement de ce groupe était l’occasion de réunir Youssou Ndour et Macky Sall. En effet, le chef de l’État Macky Sall a procédé à l’inauguration de cette usine qui va employer plus de 150 jeunes sénégalais. Selon Birane Ndour, l’usine va même contribuer à la formation professionnelle de jeunes qui bénéficieront d’un encadrement dans le domaine de l’imprimerie.

Impack Safa Group scelle le retour de Youssou Ndour aux affaires. A travers les nombreux emplois que cette usine va créer, le roi du Mbalakh va aider le chef de l’Etat dans sa lutte contre le chômage chez les jeunes. Dépassé par la question de l’employabilité chez cette tranche de la population, Macky Sall peut compter sur l’homme de Bercy. Pour marquer son retour dans le «Macky», You n’a pas manqué de jeter des fleurs au locataire du Palais. Selon lui, c’est un grand visionnaire pour qui l’artiste a demandé un standing ovation…

L’ennemi de mon ami est mon ennemi, dit-on. Le lancement d’Impack Safa Group a permis à Youssou Ndour d’envoyer des missiles dans le jardin de leur adversaire commun, Ousmane Sonko. Le patriote en chef s’en est tellement pris à You et à son groupe de presse que ces derniers sont devenus des cibles ambulantes. Mais en prenant la parole, l’artiste a répondu à son adversaire de manière indirecte. You a cloué le bec à Sonko avec la théorie du travail.

Le leader du « Super Etoile » a fait ses preuves par l’action. Contrairement à Ousmane Sonko, il n’a pas utilisé les jeunes comme bouclier en fuyant ses responsabilités. Au contraire, il vient de leur offrir du travail. You n’a pas poussé les jeunes à aller se frotter contre les forces de défense et de sécurité. Il les a invités à aller travailler. Au moins le patron du Super étoile a démontré son savoir-faire avec des moyens « personnels ». Contrairement à ces personnes qui n’ont pas encore posé le petit brique pour Sénégal.

Mais attention ! Cela ne veut pas dire que You est exempt de toute reproche. Cette fois-ci, en tant que chef d’entreprise, il devra être en règle avec le fisc. Être l’ami de Macky Sall ne veut pas dire que l’artiste doit tout accepter venant de lui. C’est aujourd’hui plus que jamais qu’il doit montrer qu’il est toujours du côté du peuple. Et cela commence par le fait qu’il démontre clairement qu’il ne suivra pas Macky dans son troisième mandat suicidaire. Dans le cas contraire, il perdra tout ce qu’il a bâti à l’international et sur le plan national.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru