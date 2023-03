Voici comment des leaders de Yewwi poussent Sonko à commettre l’irréparable

Yewwi Askan Wi mène Ousmane Sonko à sa destruction…

L’élection présidentielle arrive à grand pas. À onze mois de cette bataille électorale, Ousmane Sonko se retrouve dos au mur. Le leader de Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a des déboires judiciaires qui risquent de l’exclure de cette élection stratégique. Si le maire de Ziguinchor échappe à dame justice, il devra faire face à ses camarades de Yewwi Askan Wi. Cette coalition est en train de tout faire pour détruire le principal adversaire du président Macky Sall.

Après une courte période d’accalmie, la coalition Yewwi Askan wi compte redescendre dans la rue. Et c’est Déthié Fall qui a sonné le rappel des troupes lors du dernier point de presse de cette grande coalition de l’opposition. Une marche est prévue le 29 mars, veille du procès opposant Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang. « L’honorable Abass Fall a déjà déposé la demande d’autorisation », avait déclaré le président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) qui n’a pas retenu la leçon du 16 mars.

Cette déclaration des leaders de Yewwi Askan Wi va coûter très cher à Ousmane Sonko. Depuis les événements de mars 2021, le maire de Ziguinchor se rachète une conduite. Ousmane Sonko a même commencé à draguer la France qu’il a toujours méprisée. Et cette logique de «Gatsa Gatsa» va écorcher son image. Les sénégalais en ont marre des manifestations. Quand la coalition de l’opposition lance un nouvel appel à manifester, elle cherche à mettre en mal le leader de Pastef et les sénégalais. Ce projet caduc ne trouvera pas de souteneurs.

Et tout semble prouver que les leaders « hypocrites » de cette coalition veulent en finir avec Sonko. Car plus des marches seront organisées, plus il y aura des casses et des scènes de vandalisme dans les rues. Sonko sera vu comme le principal responsable de cette situation. Quiconque organise des manifestations sera de plus en plus détesté par les sénégalais. Et tout le monde est conscient que le leader de Pastef est la locomotive de cette grande coalition de l’opposition. Alors si leurs manifestations dérapent, il en sera le premier responsable.

Dans leur logique de détruire Ousmane Sonko, les leaders de Yewwi sont les premiers à appeler à la résistance. Mais ils ne sont jamais sur le terrain quand il s’agit de faire face. Lors des événements du 16 mars, Déthié Fall et Cie ont brillé de par leur absence. Lorsque Sonko se faisait gazer, il n’y avait que Guy Marius Sagna pour le défendre face aux forces de l’odre déterminées à le livrer au tribunal. Pendant ce temps, les leaders de cette coalition étaient absents. Certains se cachaient au tribunal. D’autres n’étaient même pas sortis de leur petit confort. Alors s’ils appellent à de nouvelles manifestations, les sénégalais peuvent être sûrs qu’ils ne seront pas de la partie.

Ils vont juste pousser Ousmane Sonko à l’insurrection. Ce qui donnera à Macky Sall une belle occasion pour l’envoyer à l’ombre. Le leader de Pastef absent de la présidentielle, les candidats bégayeurs de Yewwi auront peut-être la chance de s’affirmer. Khalifa Sall et ses autres camarades de l’opposition n’ont aucune chance d’être président devant le maire de Ziguinchor. Alors écarter le principal opposant du régime de Macky Sall leur fera gagner des points en plus. Mais pour cela il faut déjà qu’ils arrivent à se sortir du joug du locataire du Palais. Le leader de Taxawou Sénégal ne sera candidat que si Macky décide de lui accorder l’amnistie.

Ousmane Sonko et les siens semblent avoir flairé le piège. Les patriotes ne sont pas trop emballés par l’appel des leaders de Yewwi. Les membres de Pastef préparent la riposte pour le 30 mars. Même le maire de Ziguinchor s’est mis dans un silence de cathédrale. Faut dire qu’une marche n’aura aucun effet de pression sur le procès. Au contraire, cela ne fera qu’enfoncer le principal accusé. Beaucoup de membres de l’opposition refusent de politiser cette affaire entre deux citoyens.

Ousmane Sonko devrait faire gaffe et surveiller ses arrières. Il n’a pas que des amis au sein de Yewwi Askan. Beaucoup de ses « frères » ne veulent qu’une chose : le voir hors course de la présidentielle de 2024. Les seules personnes qui peuvent le sauver ne sont pas encore prêtes à se lancer dans la bataille. Ils portent les stigmates des événements de mars 2021. Le patriote en chef se retrouve seul contre tous !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru