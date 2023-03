Khalifa Sall est sûr de participer à la présidentielle…il parle avec le Palais

Encore une nouvelle qui va créer un séisme dans le champ politique. Une nouvelle plus bouleversante que la mixture « Mburook Soow » de Macky Sall et Idrissa Seck. Khalifa Sall, l’opposant qui sillonne en ce moment le Sénégal, va participer à la Présidentielle de 2024…C’est l’assurance d’une source du Palais. Et ce n’est pas tout, « Macky Sall et son doomu Baay, Khalifa Sall se parlent presque tous les jours » …Le leader du Taxawu Sénégal se serait trouvé un nouvel allié en la personne du locataire du Palais qui détient son passeport pour la présidentielle…

Khalifa Sall a déjà entamé sa campagne en direction de l’élection présidentielle de 2024. Le leader de Taxawu Sénégal est en train de sillonner le pays et s’est même rendu à l’extérieur pour rencontrer les Sénégalais de la diaspora dans le cadre d’un programme de tournée intitulé : « Mootaali Yeené ». Sous ce rapport, on peut même dire qu’il est en avance sur Ousmane Sonko qui ne peut pas quitter le territoire national, car placé sous contrôle judiciaire…

Khalifa Sall est loin du tumulte de Dakar avec les menaces d’Ousmane Sonko. Il bat campagne comme s’il avait l’assurance de sa participation à la présidentielle de 2024. Cela ne fait aucun doute dans sa tête, il sera bien dans la ligne de départ pour la course en 2024. Et, ce n’est pas, le Palais de la République qui va se dresser contre sa candidature. Selon notre source, Macky Sall et Khalifa Sall se parlent, et cela date depuis l’annonce de l’amnistie par le Président Macky Sall.

Khalifa Sall en lice dans la course à l’élection présidentielle, c’est Ousmane Sonko qui risque de perdre une partie de l’électorat dans l’opposition, au cas où ce dernier participera. Ousmane Sonko a différentes affaires contre lui devant la justice, et en cas de lourdes condamnations, perdra alors ses droits civiques et ne pourra plus participer à la présidentielle en 2024.

Bien évidemment, ce n’est pas ce que lui souhaite Khalifa Sall, mais Ousmane Sonko privé de ses droits civiques, ceci va faire l’affaire de Khalifa Sall qui déjà au sein de l’opinion, dégage l’image d’un homme pacifique qui lutte pour la stabilité de la nation. Khalifa Sall n’est pas non plus un homme rancunier et il n’est réputé être à la solde d’une quelconque force occulte, comme le salafisme par exemple. D’ailleurs, depuis qu’il a démarré son « Mootaali Yeené », le candidat de Taxawu est loin de certaines tumultes.

Depuis lors, Khalifa Sall est invisible des grandes confrontations de Yewwi Askan Wi inspirées par Ousmane Sonko visant à semer le chaos. Sans faire trop de bruit, Khalifa Sall va à la rencontre des populations et prend soin de leur expliquer minutieusement son programme. Tout au contraire d’Ousmane Sonko qui à la place d’un programme, propage un discours haineux qui commence à faire peur aux populations.

Khalifa Sall rassure les investisseurs étrangers. Il est acquis que la mouvance présidentielle va modifier une loi du code électoral pour permettre à Khalifa Sall tout comme Karim Wade de participer à la présidentielle. Eux deux, si l’un ne finit pas par être roi, ils seront en tout cas des faiseurs de roi de premier choix. C’est dire qu’ils vont être d’un apport déterminant pour le choix du prochain Président de la République.

Au Palais de la République, on ne baisse pas les bras. Le faucon est en train d’étudier toutes les éventualités qui permettront à Macky Sall de se faire réélire à un troisième mandat. Et, il ne serait pas surprenant de voir Khalifa Sall soutenir Macky Sall au second tour de la présidentielle.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn