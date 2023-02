Yewwi a 4 candidats en 2024 : voici celui qui pourra succéder à Macky

Après les déclarations de candidature à la présidentielle de Khalifa Sall de Taxawu Sénégal et de Ousmane Sonko du Parti PASTEF et Malick Gakou du Grand Parti, c’est la candidature du fondateur du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) qui est agitée. Avec la candidature de Serigne Moustapha Sy du PUR, c’est la coalition Yewwi Askan Wi qui voit ses chances se décupler à la présidentielle de 2024. Mais avec les éliminations de certains candidats comme ce fut le cas en 2019, un seul d’entre ces trois a plus de chance de briguer les suffrages des Sénégalais contre Macky…Et ce n’est pas Ousmane Sonko.

Le PUR, comme en 2019, va présenter son candidat à l’élection présidentielle de 2024. Membre de Yewwi Askan Wi, le PUR n’entend se mettre derrière aucun des deux candidats de cette coalition, si ce n’est un candidat issu de ses rangs. Le PUR avait bien caché son jeu durant tout ce temps, n’attendant que le moment propice pour dévoiler l’identité de son candidat. Contrairement en 2019, où il avait présenté celui qui était alors son secrétaire général, le Pr Issa Sall, le PUR a l’intention pour 2024 de présenter la candidature de son Président fondateur, son guide Serigne Moustapha Sy.

Cheikh Tidiane Youm, le Chargé de la vie politique du PUR a déclaré dans l’émission Faram Facce de la TFM que Serigne Moustapha Sy est le candidat de leur parti à la présidentielle de 2024. De toutes les façons, l’information était avant lui, tombée dans la bouche d’un autre responsable du PUR. Le Président du Conseil départemental de Keur Massar, membre du PUR, Babacar Guèye avait déjà vendu la mèche…

Ce qui veut dire que Yewwi Askan Wi présente en ce moment quatre candidats à l’élection présidentielle de 2024 en attendant leurs validations : Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Malick Gakou et maintenant Serigne Moustapha Sy, mais un seul fera face à Macky Sall. Seulement des incertitudes règnent sur certaines candidatures au sein de Yewwi Askan Wi qui pourraient être invalidées pour diverses raisons concernant les uns et les autres.

La candidature de Khalifa Sall est compromise par sa condamnation dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall est dans l’attente du vote d’une loi d’amnistie effaçant les peines qui lui sont infligées pour recouvrer enfin ses droits civiques. Sa candidature ne tient donc qu’à cette loi d’amnistie. Quel sort serait réservé à cette loi par l’Assemblée nationale, si l’Exécutif venait à déposer son projet ? Difficile de répondre à cette question.

Quant à la candidature d’Ousmane Sonko, celle-ci se trouve carrément menacée par les affaires judiciaires de viols répétitifs sur Adji Sarr et de diffamation sur Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko s’est jeté dans la gueule du loup. Il n’y échappera qu’après avoir été condamné dans l’une de ses affaires ou dans les deux tout simplement. L’on comprend toutes les agitations de la tête de file de PASTEF qui voit tous ses rêves de devenir le prochain Président de la République du Sénégal, s’écrouler.

Pour ce qui concerne Malick Gakou, les choses paraissent simples. Malick Gakou, à chaque fois qu’il a l’intention de se présenter, est recalé lors de l’étape du parrainage. Malick Gakou peine à rassembler le nombre de signatures requises pour participer à une élection présidentielle. Et en 2024, il pourrait être confronté à une telle équation. Isolé au sein de Yewwi Askan Wi, Malick Gakou ne pourra compter sur le soutien des autres entités de cette coalition pour avoir le nombre de parrains requis.

Finalement, sur les quatre candidatures qui se profilent au sein de Yewwi Askan Wi, une seule garde toutes les chances de prospérer. Et c’est celle de Serigne Moustapha Sy. Le Président du PUR peut retrouver aisément le nombre de parrains requis. Il a tous les atouts pour ébranler dangereusement Macky Sall ainsi que tous les autres candidats déclarés. Serigne Moustapha Sy est plus influent que n’importe quel autre candidat de Yewwi…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn