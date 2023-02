La traque de Sonko fait ressortir les plus grands échecs de Macky Sall

L’arène politique sénégalaise est en ébullition. La rivalité entre Ousmane Sonko et Macky Sall prend des proportions inquiétantes. Les deux leaders se mènent une guerre farouche qui risque d’aboutir à des affrontements. Macky Sall veut garder son trône au moment où son principal adversaire veut le faire partir par la force. Si les choses ne changent pas, la situation va s’empirer. Mais cette rivalité a permis au leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de faire ressortir les plus gros échecs de Macky Sall en matière de gouvernance.

Le Sénégal occupe la 9e place sur 54 pays africains, en matière de gouvernance globale. Un bon score dont se glorifie le Président Macky Sall. Mais son adversité avec Ousmane Sonko a clairement démontré que tout n’est pas aussi rose qu’on veuille nous le faire croire. Le pouvoir a échoué dans de nombreux domaines. L’emploi des jeunes est le plus grand échec de Macky Sall et de son gouvernement. Ce, malgré tous les efforts consentis par le commandant en chef et son gouvernement…

En effet, depuis son accession à la souveraineté suprême, Macky Sall cherche à résoudre ce vieux problème. Pour y arriver, le chef de l’Etat a lancé beaucoup de concepts et créé de nombreuses opportunités d’emplois. Mais celles-ci s’avèrent être insuffisantes face au problème. En l’absence totale de véritables solutions, cette jeunesse s’est tournée vers le leader de Pastef. La marée de jeunes qui déferle à chaque sortie de Ousmane est un véritable problème pour le gouvernement. Non seulement elle démontre que le pouvoir a échoué à gérer ce problème. Mais elle confirme que les jeunes se sont trouvés un nouvel allié.

Cet effet Sonko ne s’arrête pas uniquement sur la politique de jeunesse du gouvernement. En attendant de voir comment Pape Malick Ndour, le nouveau ministre de la jeunesse, va gérer cette situation, Sonko continue d’être un problème pour Macky Sall. Le chef de l’Etat veut freiner son principal adversaire. Pour cela, il actionne tous les leviers dont il dispose. Une véritable traque est lancée contre les partisans de Ousmane Sonko. Le pouvoir fait le ménage avant la présidentielle de février 2024. Un sacré coup pour l’indépendance de la Justice. Elle est désormais utilisée par le pouvoir pour faire le nettoyage.

La justice n’est pas le seul outil de purge de Macky Sall. Les forces de défense et de sécurité sont devenus des outils au service d’un pouvoir finissant. Il suffit juste de suivre Sonko pour en avoir le cœur net. A chaque fois que le leader de Pastef met le pied dehors, on voit un important dispositif sécuritaire autour de lui. La Police et la Gendarmerie passent leur temps à suivre le maire de Ziguinchor au point qu’ils sont devenus sa sécurité rapprochée par défaut. Et pourtant cet important déploiement de force pouvait servir à éradiquer l’insécurité galopante au Sénégal.

En transformant la Police et la Gendarmerie en « sécurité rapprochée » de Sonko, Macky désacralise les forces de l’ordre. Jamais la population n’a autant haï policiers et gendarmes. Ces hommes et femmes, qui incarnent le dernier rempart de la République, sont devenus des marchands ambulants dans les rues de Dakar. Les jeunes n’ont plus peur d’affronter les forces de l’ordre. À chaque manifestation, ils les défient directement à coups de pierres. Résultats des courses : des blessées et des décès sont notés à chaque échauffourée.

Cette traque lancée par le pouvoir contre Ousmane Sonko risque d’avoir des conséquences au sommet. Si le pouvoir n’arrête pas de suivre le leader de Pastef, il verra ses échecs remontés à la surface. Cet acharnement du «Macky» est l’une des principales causes de l’avènement du maire de Ziguinchor. A ce rythme, les membres de la mouvance présidentielle vont grandement ouvrir les portes du Palais au patriote en chef.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru