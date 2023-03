Macky Sall est fini…Ces gros scandales qui ont tué son régime

Tous les chemins mènent à l’élection présidentielle de 2024. A moins de douze mois de ces joutes électorales, une pléthore de candidatures est déjà déclarée. Tous veulent la même chose : le siège du président Macky Sall. Mais l’heureux élu n’aura pas grand-chose à faire. Le chef de l’Etat et ses hommes se sont déjà éjectés de la course présidentielle. Le régime finissant du locataire du Palais est gangrené par les scandales qui lui ont fait perdre la confiance des sénégalais. Macky et sa bande devraient mettre leur projet de troisième candidature de côté.

Si la coalition Benno Bokk Yakaarde Macky Sall pense qu’elle va s’éterniser au pouvoir, elle peut déchanter. Cette machine politique a atteint sa date de péremption. Les scandales que le régime a accumulés ont fini par dégouter les sénégalais. Et pourtant, Macky Sall a fait des avancées significatives en matière d’infrastructures. C’est l’ancien premier ministre Hadjibou Soumaré qui a relancé la grosse vague à scandales. Dans une lettre qu’il a adressée au chef de l’Etat, il a révélé plus qu’un scandale. Le président Macky Sall aurait offert 12 millions d’euros soit environ 7,8 milliards de francs CFA à Marine Le Pen.

Non encore confirmée par le gouvernement, cette information scandalise déjà. Les sénégalais se sentent trahis depuis qu’ils ont appris la nouvelle. Le montant n’est pas le problème. Mais le destinataire du «don». Marine Le Pen symbolise le racisme anti-noir en France. Alors si cette information s’avère fondée, ce serait un scandale de plus qui vient s’ajouter à d’autres. Ce régime est connu pour son amour des scandales et les ministres catastrophes. En douze ans de règne, la mouvance présidentielle a fait des scandales son gagne-pain…

Rien que pour cette année, deux gros scandales n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Le premier est relatif au scandale du contrat d’armement de 45 milliards FCFA. Le Sénégal aurait acheté des armes de guerre d’une valeur de 45,3 milliards FCFA. Le contrat a été décroché par le Nigérien Aboubacar Hima, alias «Petit Boubé», un trafiquant d’armes notoire. Ce contrat a été passé sans appel d’offre et l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) avait même révélé des surfacturations. Malgré la gravité des accusations, l’Etat du Sénégal n’a pas daigné ouvrir une enquête. Il semble couvrir toutes les personnes citées dans cette affaire.

Comme si cela ne suffisait pas, le «Covidgate» est venu s’ajouter à la longue liste des scandales. Dans son rapport sur l’audit de la gestion 2020 et 2021 du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid), la Cour des comptes a montré comment des personnes se sont enrichies sur la misère des sénégalais. Des ministres et DAGE ont été épinglés. La Cour avait demandé une enquête sur une dizaine de personnes épinglées. Depuis lors, le gouvernement traîne le pied. Pire, le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba, a minimisé l’affaire en parlant de six (6) milliards.

Ce scandale a permis aux sénégalais d’avoir une illustration de la «gestion sobre et vertueuse». Les personnes qui sont avec le pouvoir peuvent s’arroger tous les droits sans être inquiétés. Au moment où toute personne qui ne roule pas pour le pouvoir est traquée et mise en prison pour les plus petits délits. Mais si les autres scandales sont passés sous silence, le régime ne sortira pas indemnes de ces trois affaires. Les sénégalais se sont trop laissés bernés par des dirigeants qui ne sont là que pour se remplir les poches. Le peuple va prendre sa revanche au soir du 25 février 2024

Benno Bokk Yakaar peut déjà faire ses valises. Leur projet de troisième mandat ne verra jamais le jour. Les sénégalais ne vont plus donner un quinquennat à un régime qui favorise le vol impunément. Si Macky Sall tente le diable, il sera non seulement humilié dans les urnes car la liste des scandales est très longue. Mais à l’heure de la reddition des comptes, lui et ses ministres vont payer le prix fort. Ces scandales ont fait beaucoup de tort aux sénégalais. Macky Sall doit se rendre à l’évidence…son règne est terminé !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru