Ousmane Sonko devient fou…Un grand mara lui a dit qu’il sera…

Ousmane Sonko, le leader des patriotes a révolutionné l’espace politique tout comme Mouhamed Ndao alias Tyson a changé le visage de la lutte sénégalaise dans les années 90 avec sa génération « Boul Faalé ». Tyson, devenu roi des arènes, avait professionnalisé la lutte traditionnelle. Sonko devenu chef de l’opposition, a libéralisé la lutte politique la faisant passer des bureaux à la…rue. Et la rue de Sonko dicte sa loi à l’ensemble des Sénégalais au point de s’arroger l’appellation de « patriote ». Être patriote, c’est être avec le « PROS ». Persuadé qu’il sera président, il se fait déjà appeler…PROS pour « Président Ousmane Sonko ».

Devinez quoi ? Ousmane Sonko s’active, car selon une source interne au sein de son parti Pastef, il est persuadé qu’il sera le 5ème Président du Sénégal. Tout comme Idrissa Seck pensait qu’il serait le 4ème Président du Sénégal après Me Abdoulaye Wade avant de se voir « doubler » par Macky Sall. Mais cette fois, la prédiction d’Ousmane Sonko n’a rien à voir avec celle d’Idrissa Seck. Celle d’Ousmane Sonko vient d’un grand marabout de la Casamance.

Le marabout lui a dit qu’il sera le prochain Président du Sénégal en 2024 et que s’il rate cette chance, il pourra dire adieu à sa carrière politique comme Idrissa Seck a tout perdu après avoir échoué à la présidentielle de 2007. Et pour ne pas rater sa chance d’être le président en 2024, Sonko est prêt à tout…même à marcher sur des cadavres. Ousmane Sonko veut mettre le pays à feu et à sang pour que la prédiction de ce marabout se réalise…

Peu importe les moyens selon Ousmane Sonko pour parvenir au pouvoir. Il use de mensonge et de manipulation, tout en entretenant une tension permanente dans le pays. Ce qui est la preuve qu’il est prêt à tout pour accéder au pouvoir. Les Sénégalais deviennent excédés par les méthodes d’Ousmane Sonko. Surtout qu’ils découvrent que ce dernier est un gros menteur et grand manipulateur.

Au rythme où vont les choses avec Ousmane Sonko, c’est le Sénégal qui sera finalement mis à feu et à sang. Le leader de Pastef n’hésite pas à utiliser la jeunesse désœuvrée sans emploi, confrontée aux difficultés quotidiennes de la vie, comme chair à canon. Tout ceci, parce que comme le prédit le marabout de Casamance qu’il a consulté, s’il rate sa chance en 2024, jamais il ne deviendra Président de la République du Sénégal.

Sa chance, c’est Ousmane Sonko qui est en train lui-même de la bousiller. Les Sénégalais ont découvert que le leader de Pastef est un imposteur. Sa dernière mise en scène pour se faire passer comme étant la victime d’une tentative d’assassinat par l’Etat, a fait découvrir son véritable visage. Chaque jour, tous ses mensonges sont découverts. Pourtant, c’est lui qui s’est mis dans la situation dans laquelle où il se trouve. Ousmane Sonko court vers des condamnations devant la justice qui pourraient lui faire perdre tous ses droits civiques. Ce qui le priverait d’une participation à l’élection présidentielle de 2024.

Et c’est lui-même qui s’est mis dans cette situation. Personne ne l’a conduit au salon Sweet beauty pour se faire accuser finalement de viols et de menaces de mort par une masseuse. C’est lui qui se rendait régulièrement dans ce salon. Et le comble, durant l’une de ses escapades, c’était la nuit, alors que c’était le couvre-feu au Sénégal. C’est lui, également Ousmane Sonko qui est allé accuser Mame Mbaye Niang d’être trempé dans une affaire de détournement de 96 milliards FCFA au PRODAC. Il a déclaré en détenir les preuves. Pourtant, il fait preuve de mauvaise volonté pour répondre devant la justice sur ces différentes affaires. Tout ceci pourquoi ? A cause des prédictions de son marabout !

