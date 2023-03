Sonko empoisonné, Sonko perfusé…Sonko « enceinté » ? Trop c’est trop !

On aura tout vu ces derniers temps au Sénégal…mais aussi on n’aura jamais vu assez. En un laps de temps, on aura vu l’opposant Ousmane Sonko victime d’une « tentative d’empoisonnement » suivi d’une « tentative d’assassinat ». Et le scénario ne s’arrête pas là. Le même personnage est successivement hospitalisé dans une clinique et perfusé avec un dispositif qui ressemble plus à l’agonie d’un condamné à mort…Et le comble de cette mise en scène, c’est que l’homme empoisonné qui a échappé à un assassinat…est consulté par un gynéco. L’homme serait-il maintenant « enceint ? »

C’est le comble ! Tous les Sénégalais ont failli tomber de travers après les déclarations du docteur Babacar Niang qui, devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine qui l’interrogent autour de l’hospitalisation du leader du Parti Pastef, Ousmane Sonko à la clinique SUMA Assistance dont il est le propriétaire, a soutenu que celui-ci a été consulté par un médecin gynécologue béninois. Interdit de rire ! Avec Ousmane Sonko, rien ne doit surprendre.

Regardant les Sénégalais, les yeux dans les yeux, Ousmane Sonko accusé de viols répétitifs et menaces de mort par une jeune masseuse nommée Adji Sarr, avait osé soutenir ne pas connaître dans un premier temps le salon Sweet Beauty. Confondu par les images des caméras de surveillance, Ousmane Sonko a fini par reconnaître qu’il se rendait dans ce salon qui est de beauté et non médical pour des séances thérapeutiques. Ousmane Sonko a justifié son choix de faire recours aux soins d’un salon de beauté parce que confronté à un problème de moyens financiers.

Un très gros mensonge de la part de quelqu’un qui a participé à la dernière élection présidentielle et qui n’avait éprouvé aucune difficulté pour payer la caution et financé sa campagne. Qui plus est, député de surcroit au moment des faits ! C’est-à dire qu’il avait la possibilité de faire des séances thérapeutiques dans des cabinets privés spécialisés ou à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex-CTO) avec une prise en charge de l’Assemblée nationale.

C’est dire qu’Ousmane Sonko n’en est pas à un si gros mensonge pour expliquer son état de santé. Cette fois, il invente un mensonge pour jeter le discrédit sur l’Etat et les forces de défense et de sécurité qu’il accuse de tenter de l’assassiner après qu’il a été aspergé d’un liquide dont on ignore tout de la nature. Ousmane Sonko a monté tout un cirque pour se rendre à la clinique SUMA Assistance où il a été admis.

Son mensonge aurait pu passer s’il n’y avait la perspicacité des enquêteurs de la Sûreté urbaine qui ont cueilli le docteur Babacar Niang, propriétaire de SUMA Assistance et qui passe pour être un des acteurs de cette grosse mise en scène montée par Ousmane Sonko. Docteur Babacar Niang a craqué devant les enquêteurs. Tout d’abord, devant les enquêteurs, il avoue qu’Ousmane Sonko n’a pas été consulté durant son hospitalisation par les médecins de sa clinique. Maintenant, il soutient que c’est un médecin béninois du nom A. Bangbola.

A. Bangbola, un médecin gynécologue toutefois. Quelle farce ! Pour couronner le tout, Dr Babacar Niang indique devant les enquêteurs pour brouiller les pistes que ce médecin gynécologue béninois peut exercer au Sénégal parce que, inscrit à l’UCAD, alors que c’est au niveau de l’Ordre des médecins du Sénégal qu’il doit être inscrit. Cela devient trop. Et trop c’est trop ! La manipulation d’Ousmane Sonko a assez duré. On aura tout entendu en un laps de temps.

Le leader du Pastef sait inventer des situations de chaos autour de lui pour faire croire que le Sénégal tout entier lui en veut. Ousmane Sonko a menti sur son hospitalisation et aussi sur les cas d’empoisonnement. Il a été consulté par un gynéco qui n’est même pas inscrit à l’Ordre des médecins. Ousmane Sonko est mis à nu et le Dr Babacar Niang l’a enfoncé en disant ne pas connaître le soluté dans la perfusion.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn