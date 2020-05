Voici comment Le Dg de Senelec a lâché Akilee pour…Israël

Présent au sein des cercles de décisions de la Senelec depuis plus de 10 ans, Pape Demba Biteye, a été en amont, au cœur et en aval de la négociation entre Akilee et la Senelec. Très au fait des enjeux du secteur dans le cadre du futur compact MCA, l’actuel DG de la Senelec a même joué de l’argument Akilee lors des négociations du compact avec les équipes américaines. En outre, de son perchoir au niveau du SPE, il n’a pas manqué de rassurer les IPP, producteurs indépendants d’électricité, sur les solutions implémentées par la Senelec grâce à sa filiale Akilee.

Pape Demba Biteye, selon une source qui l’a rencontré à plusieurs reprises, nous confie que ce dernier même avant son retour à la Senelec, parlait de Akilee comme une filiale. Aux côtés de son prédécesseur dans le conseil d’administration de la Senelec, le président du mouvement « KREM » a été un fervent défenseur du projet Akilee jusqu’au jour qu’il a vu une proposition venue d’Israël et portée par le nouvel homme de deal de la République. Dès lors, il fallait faire de la place et éjecter Akilee qui se montrait jaloux de sa technologie et de son marché si peu facturé d’après des hommes avertis et habitués à se « sucrer » dans ce secteur. Alors le pensionnaire de Bingerville, Pape Demba Biteye, n’avait qu’à actionner ceux qui n’ont aucun intérêt dans le déploiement de la solution Akilee, les syndicats, pour mener la campagne de diabolisation et replacer ceux qui avaient fait allégeance. Un homme clé du dossier, celui-là même qui avait fait l’étude et donné l’avis favorable à l’alliance avec Amadou Ly, est promu Secrétaire général de la Senelec, mais voilà, l’actuel DG avait avalisé par son vote, qui a rejoint celui de l’ensemble des membres du Conseil d’administration, la création de la filiale Akilee. Tout en se gardant de dire que les 34% de la société d’énergie au sein de Akilee et les perspectives des solutions en développement sur le marché sous régional sont une véritable source de revenus pour la Senelec, l’ex-conseiller technique du ministère de l’Énergie, au temps de Maïmouna Seck, risque de replonger la Senelec dans la voix d’un contentieux qui s’annonce perdu d’avance.

Source Direct News