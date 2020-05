Affaire SENELEC–AKILEE…Pape Mademba Bitèye désobéit à Macky Sall

Pape Mademba Bitèye, le directeur général de la SENELEC entend poursuivre sa campagne d’intox et de dénigrement sur le contrat liant cette dernière à la start-up sénégalaise Akilee. Malgré les directives données depuis la semaine dernière par le Chef de l’Etat Macky Sall au Président du Conseil d’administration et à la direction générale de la SENELEC d’arrêter la guéguerre médiatique sur cette affaire et de s’asseoir autour d’une table avec AKILEE pour renégocier le contrat avec AKILEE, Pape Mademba Bitèye entre dans la désobéissance.

Dans son édition de ce matin, c’est le quotidien Les Echos qui revient pour annoncer qu’en quittant la direction générale de la SENELEC, le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé avait fait verser la somme de 2 milliards 700 millions (2,7 milliards) FCFA dans les caisses d’AKILEE, à la vielle de la passation de service avec Pape Mademba Bitèye. Mieux, appuie ce journal : « Un paiement super fast-tract d’autant que la facture a été émise alors que d’habitude les fournisseurs attendent 60 jours avant d’être payés ». Pour couronner le tout, l’on comprend à travers les écrits de ce journal pourquoi Pape Mademba Bitèye en veut terriblement à Mouhamadou Makhtar Cissé, accusé d’avoir voulu faire passer quelqu’un d’autre à la tête de la SENELEC.

Ce qui est vrai dans cette affaire, c’est qu’elle est crypto personnelle. Pape Mademba Bitèye, le directeur général de la SENELEC éprouve une jalousie et une haine à l’endroit de son prédécesseur et actuel ministre de tutelle Mouhamadou Makhtar Cissé, au point de se mettre à désobéir le Chef de l’Etat Macky Sall qui demande la fin de la polémique autour de ce contrat.

Pape Mademba Bitèye a du mal à admettre la solidarité gouvernementale qui se manifeste autour de Mouhamadou Makhtar Cissé sur cette affaire. Tout en acceptant d’accepter de renégocier avec AKILEE sur certains termes du contrat, il continue toujours de distiller des informations sur cette affaire. L’on se demande, à quel jeu il se livre ? La jalousie et la haine à l’endroit de son prédécesseur ne peuvent le pousser à désobéir finalement le Chef de l’Etat Macky Sall. Il faut dire que toute la campagne médiatique engagée dans cette affaire du contrat liant la SENELEC à AKILEE écœure de plus en plus des membres du gouvernement qui réclament que tout ceci cesse de la part de Pape Mademba Bitèye. Visiblement, ce dernier choisit toujours de « porter presse », faisant fi des injonctions.

La rédaction de Xibaaru