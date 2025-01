Voici la personne la plus «importante»…Pastef lui doit respect et considération

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à faire son entrée au Palais. Le Président Bassirou Diomaye Faye a déboulonner le régime de Macky Sall. Et il n’y est pas arrivé seul. Ousmane Sonko fait partie des grands artisans de cette victoire. Arrivés au sommet, les patriotes commencent à négliger la personnalité la plus importante. Une grosse erreur politique car cette dernière forme le coeur de la République.

«La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Son principe est: gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple», lit-on dans la Constitution sénégalaise. Le Président de la République incarne l’unité nationale. Il est le gardien de la Constitution et le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance et de l’intégrité du territoire. Avec de nombreuses prérogatives, il est la personnalité la plus importante de la République. Et c’est Bassirou Diomaye Faye qui incarne ce rôle.

54% des sénégalais ont décidé de faire de lui le président de «tous les sénégalais». De par la fonction qu’il occupe, on lui doit total respect. Et cela devrait commencer par les membres de son parti. Malheureusement, c’est l’inverse. Depuis quelques jours, Bassirou Diomaye Faye est devenu la cible de certains patriotes. Sur les réseaux sociaux, il est traités de tous les noms. Son seul tort, c’est d’avoir nommé des personnes qu’on accuse d’être pourfendeurs du projet.

Et pourtant, ces personnes sont des sénégalais comme leurs accusateurs. Des patriotes sont même allés jusqu’à déchirer des photos du président de la République. D’autres tutoient le chef de l’Etat comme leurs camarades de classe. Oubliant ainsi ce que cette personne représente dans la République. Un manque de respect total envers le président. Certains radicaux voient toujours en lui un patriote dont la candidature a été bénie par Ousmane Sonko.

Sauf que Sonko n’élit pas un président de la République. Ce sont 54% des sénégalais qui ont choisi Bassirou Diomaye Faye. Un patriote qui a tout donné à son parti. S’il a passé des mois en prison, c’est à cause de son actuel premier ministre. D’ailleurs, le PROS (Président Ousmane Sonko) l’a rappelé aux excités qui tirent sur tout et sur tout le monde. Une leçon qui doit servir à ces patriotes qui s’en prennent au chef de l’Etat…uniquement parce qu’il ne veut pas être le président d’un parti politique. Mais celui de tous les sénégalais.

« C’est à cause de ma personne que le président de la République actuel, fut emprisonné par le régime de Macky Sall. Les gens ne doivent pas avoir la mémoire courte. Quand il a fait ce post sur Facebook, c’est alors qu’il a été arrêté. Et tout ceci, pour avoir défendu une position pour le leader de Pastef », a rappelé Ousmane Sonko dans son message qui est tenu après le tollé sur les réseaux suite à la nomination des membres du CNRA. Le premier ministre a aussi rappelé à ses partisans que « C’est la constitution qui lui donne des prérogatives. Il représente toute une nation ».

Désormais, le Pastef a la lourde mission de protéger le Président de la République qui représente un pan important du «PROJET». Tous ces gesticulateurs au sein du parti au pouvoir doivent se calmer. Diomaye n’est plus leur camarade de parti. Il dirige une nation. Et quand un président n’est pas respecté dans son propre pays, il peut être sûr qu’il ne sera pas respecté ailleurs.

Pour mieux protéger le Président, la justice doit commencer à traquer les patriotes qui jouent aux troubles fêtes. On ne devrait plus laisser le soin à des personnes s’en prendre publiquement au Président. Des personnes ont été envoyées en prison pour moins que cela. Alors, tous les partisans de Sonko qui ne voudront pas goûter à la cravache devront avoir de la retenue. On ne leur demande pas d’aimer Diomaye. Mais de respecter le président de la République, président de tous les sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn