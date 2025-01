DG et patriotes incontrôlables…Des partisans de Sonko se rebellent

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne fonctionne plus comme auparavant. Il existe un véritable malaise interne dans le parti de Ousmane Sonko. La dernière nomination ont fait d’énormes dégâts. Certains Patriotes ont décidé de se rebeller. Des directeurs généraux ou même des ministres n’hésitent plus à donner publiquement leur opinion oubliant toutes les notions de base de la République. Un problème qui risque d’avoir raison sur ‘la cohésion au sein de ce parti.

Ousmane Sonko contrôle-t-il encore le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) ? Ces derniers jours, le parti semble être en pleine turbulence, marqué par des tensions internes. Des ministres et directeurs généraux affichent des signes de dissidence. Chacun passe son temps à critiquer les actes posés soit par Bassirou Diomaye Faye soit par le patriote en chef. Chacun a son mot à dire. Un véritable désordre qui fait grand bruit.

La dernière sortie de Fadilou Keïta, après le discours de Sonko, fait effet chez les patriotes. Le DG de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) n’a pas caché sa déception dans le fonctionnement du parti au pouvoir. Ce qui le chagrine, c’est le fait que les patriotes n’écoutent qu’une seule personne. «Ce “PROJET” ne peut pas se résumer à la seule personne d’Ousmane Sonko même s’il en est le porte étendard. Nous nous sommes tous battus avec la même dignité, la même ferveur et avec une implication parfaite. Nos places au sein de Pastef_Les_Patriotes ne nous sont pas offertes et ceux qui sont dans certaines instances du parti le savent», avait-il déclaré sur Facebook.

Une sortie qui a fait réagir des patriotes qui ne l’ont pas raté. D’autres estiment que ce directeur général doit être démis de ses fonctions. De l’autre côté, il y’a aussi Waly Diouf Bodian. Le DG du Port est connu aussi pour ses positions atypiques. Sur la toile, il n’hesite pas à dire ce qu’il pense. Ce en oubliant même les nouvelles fonctions. Que n’a-t-il pas écrit sur l’affaire Barthélémy Dias ? Des positions qui ont été, parfois, dénoncées par les adversaires du Pastef.

Véritable défenseur du projet, Mollah Morgun est devenu un véritable kamikaze verbal. Connu pour son franc-parler, il tire à boulet rouge sur ses camarades. Dans ces derniers lives, il n’a pas manqué de critiquer la manière dont les nouvelles autorités gèrent le pays. Il est même allé jusqu’à révéler les salaires de certains directeurs généraux du «PROJET». Des positions qui ne sont pas bien vues par les patriotes. Mais qui en dit sur la crise qui sévit au cœur de ce parti qui a tenu tête à Macky Sall et tout son régime.

Azoura Fall et d’autres patriotes ne sont pas en reste. Ce qui fait dire à certains observateurs de la scène politique qu’un vent de rebellion semble se lever dans le parti de Ousmane Sonko. Ce qui faisait la force de Pastef est-il en train de disparaître ? Tous les signaux sont au rouge. Si Pastef a réussi à se hisser au sommet, c’est grâce à l’union des patriotes. Ils ont su faire front commun. Et le «Don de soi pour la patrie» était une réalité. Malheureusement, depuis qu’ils sont au pouvoir, chacun veut montrer qu’il est plus important que l’autre.

Malgré ce remue-ménage, Ousmane Sonko continue ses activités à la Primature. Le patriote en chef ne laisse pas emporter par la mêlée. Un signal pour ces patriotes qui gesticulent sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes doivent savoir pourquoi ils ont été élus. Leur personne ou leur appartenance n’intéresse pas les 54%. S’ils sont au pouvoir, c’est grâce au «PROJET» qu’ils ont vendu aux sénégalais. L’heure est venue de se mettre au travail et laisser à d’autres le soin de piailler sur la toile !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn