Voici le deal (machiavélique) entre Idy et Diattara…affair bou graw (1)

Idrissa Seck (Idy) est un politicien tordu et tortueux. Et ce depuis Abdoulaye Wade. Tout le monde sait ce qui a valu à Idrissa Seck la prison le 23 juillet 2005. Après avoir torturé politiquement son mentor politique, Me Abdoulaye Wade, le voilà en train de « tuer » son bienfaiteur Macky Sall qui l’a nommé au poste de président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Et selon toute vraisemblance, Idy vient de limoger de son poste de vice-président du parti Rewmi qu’il dirige, son fidèle lieutenant Yankhoba Diattara à cause de Macky…Mais cette séparation cache un plan cynique de la part de celui qui a roulé Wade dans la farine…

Idrissa Seck est un spécialiste des coups tordus. Après l’épisode avec Me Abdoulaye Wade, Idrissa Seck s’était vu contraint de soutenir Macky Sall au second tour de l’élection présidentielle en 2012. Comme tous les autres candidats de l’opposition qui en avaient pris l’engagement, Idrissa Seck avait soutenu qu’il allait voter pour le candidat le mieux placé de l’opposition qui arrivera au second tour de l’élection présidentielle face à Me Abdoulaye Wade. Le voilà ainsi contraint de respecter son engagement.

Mais Idy n’a jamais porté dans son cœur. Il avait pris très mal que l’actuel Président de la République le doublât lors de cette élection, alors qu’il pensait que c’était lui qui allait arrachait le fauteuil présidentiel de Me Abdoulaye Wade. Son compagnonnage avec Macky Sall, à l’issue de cette élection présidentielle ne durera que quelques mois, avant qu’il ne se mette à l’attaquer, à le vilipender puis à créer la rupture entre eux deux.

Idy avait agi ainsi car il espérait qu’il allait profiter de quelques signes de faiblesse du nouveau régime dirigé par Macky Sall pour ravir la vedette à tout le monde et devenir ainsi l’opposant principal. Un véritable opportuniste. Seulement Idrissa Seck subira un désaveu d’abord de la part des ministres de Rewmi qui étaient dans le gouvernement qui ont refusé de le suivre dans son aventure en poursuivant leur compagnonnage avec le Président Macky Sall, mais ensuite les Sénégalais vont finalement se lasser de lui.

Idrissa Seck s’est cassé le cou, lorsqu’à la surprise générale, il est tombé dans le piège tendu par Mahmoud Saleh à l’époque tout puissant directeur de cabinet du Chef de l’Etat, en rejoignant la mouvance présidentielle. Idrissa Seck s’est ainsi définitivement coupé des Sénégalais qui ne lui font plus confiance. Il est en train en ce moment de manœuvrer car espérant désespéramment, recouvrer la confiance des Sénégalais qui l’ont vomi.

A dire vrai, Idrissa Seck est un homme incompétent qui profite de ses connaissances coraniques pour empaler ses adversaires politiques. Et c’est aussi un homme futé. Et les Sénégalais ont découvert tout son jeu.

Comment ? En 2005, idy est emprisonné. Et pour tout le monde, ce sont des malversations liées aux chantiers de Thiès. En 2005, l’Assemblée nationale a adopté par 69 voix contre 35 sur 120 députés, un acte d’accusation envoyant Idrissa Seck devant la Haute Cour de justice pour « graves irrégularités dans le processus de conclusion de marchés publics » dans le cadre de travaux des chantiers de Thiès,

Après sept mois de détention, Idrissa Seck a été blanchi des accusations d’« atteintes à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale ». Fin janvier, à la suite d’un non-lieu partiel rendu par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, il est libéré discrètement le 7 février 2006 après 199 jours de prison grâce au fameux protocole de Rebeuss.

Mais tout le monde sait que le protocole de Rebeuss était lié au détournement des fonds politiques par Idrissa Seck qui avait décidé de rendre l’argent à Wade. Aujourd’hui Idy, dans la mouvance présidentielle, veut se présenter à la présidentielle de 2024 en défiant le Président Macky Sall qui lui aussi veut rempiler. Son fidèle lieutenant, Yankhoba Diattara, ministre du gouvernement, s’est prononcé pour la candidature du Président Macky à un second quinquennat.

Idy vire Yankhoba Diattara. Mais cette séparation cache un plan machiavélique. Pour notre informateur, cette séparation n’est que de façade. Idy aurait délibérément laissé Yankhoba Diattara dans le gouvernement auprès de Macky…Le rôle de Diattara dans le gouvernement et auprès de Macky consiste à…(Suivez xibaaru dès demain pour connaître tout sur le rôle machiavélique de Diattara).

Mame Penda Sow pour xibaaru