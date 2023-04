Idrissa Seck fait chanter Macky…avec sa candidature « rampante »

Idrissa Seck (Idy) est un homme sournois en politique. Cet ancien élève de Me Abdoulaye Wade trouve toujours le moyen de se sortir des situations les plus délicates. Le leader de Rewmi est dans une très mauvaise posture avec la question du troisième mandat. Mais Idy n’a pas abattu toutes ses cartes. Il a un tour supplémentaire dans sa manche et compte s’en servir contre le président Macky Sall. Malheureusement pour lui, cette tentative sera un nouvel échec qui ne sera pas sans conséquences sur son destin politique.

Qu’est-ce qui arrive à Idrissa Seck ? Le leader de Rewmi semble perdre la raison. En quelques heures, Idy s’est largement distingué sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, il a fait un post énigmatique qu’il a enlevé quelques temps après. Dans ledit post, il donnait rendez-vous aux jeunes pour 2024. Mais l’ancien maire. De Thiès a vite fait de le supprimer. Cette publication intervient après la destitution de Yankhoba Diattara. Après son acte, Idy laisse planer le doute sur sa santé mentale.

Mais beaucoup d’analystes politiques estiment que Idy a posé cet acte pour brouiller les pistes. L’homme est très malin pour se perdre dans de telles sottises. Ancien Premier ministre, élève de Wade, il ne ferait jamais la bêtise de jouer avec son compte Facebook. A moins qu’il ait commencé à perdre la raison. Ce qui pourrait expliquer les agissements de ces derniers jours. Mais tout ceci n’est qu’une nouvelle stratégie de l’ennemi public numéro un.

En effet, Idy veut avoir le beurre et l’argent du beurre. Le leader de Rewmi veut être candidat en 2024. Mais son amour pour l’argent et les privilèges ne lui donnent pas le courage d’avoir une rupture brutale avec Macky Sall. Alors Idy joue avec les nerfs du président. Tout ce cinéma sur les réseaux sociaux, c’est sa manière à lui d’attirer l’attention du chef de l’Etat sur lui. En annonçant sa candidature Idy espère que Macky va réagir. Mais ce qu’il ignore c’est qu’il ne représente pas grand-chose dans le dispositif de Macky.

Idrissa Seck ne peut plus rien apporter à Macky Sall. Aux élections locales et législatives il a été laminé par Yeww Askan Wi. Il n’a même pas été en mesure de donner à Macky la mairie de Thiès. Sa traîtrise à fait de lui un renégat aux yeux des sénégalais. Alors Macky ne prendra jamais le risque de faire d’un futur perdant son dauphin. Et si Idy accompagne Macky sur la voie du troisième mandat, le locataire du Palais n’atteindra jamais 2024. Idy va le lâcher comme il sait si bien le faire.

Mais Idy est très sournois. Tous ces actes de défiance, c’est aussi pour pousser Macky à le virer de la tête du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Ainsi il va passer pour une victime du troisième mandat. Malheureusement, pour cet élément incontesté du «Mburook Soow», ces tentatives sont vouées à l’échec. Les sénégalais se sont déjà fait une idée sur la personnalité de cet élève de Me Wade.

Aux yeux des sénégalais, Idy demeurera un éternel traître. Il a tronqué tous ses habits d’homme d’État contre ceux d’un petit serviteur au service de son maître. Macky a fait de Idy tout ce que les sénégalais déteste. Alors Idy peut sortir toutes les ruses qu’il a, mais il ne sera jamais président. Et cela il en est bien conscient. Ce chantage qu’il fait à Macky s’est uniquement dans le bus de voir ses comptes grossir. Mais ce subterfuge ne marchera pas. Macky sait avec qui il a affaire. Raison pour laquelle il lui a fermé toutes les portes au sein du CESE.

Si Idy ne fait pas attention à lui, il va perdre le peu de privilèges qui lui reste. Ces actes de défiance envers Macky risquent de le perdre. Au sein du Palais, on en plus que marre de ce jeu de yoyo. Personne ne sera surpris de voir Macky le virer de son poste à la CESE. Et s’il est éjecté, il n’emportera rien avec lui. Et Macky ne laissera pas partir aussi facilement un élément aussi gênant. Le cas Mimi Touré nous montre comment Macky traite ses compagnons. Alors, «Ndamal Cadior» a intérêt à faire gaffe.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru