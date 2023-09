Voici l’opposant candidat en 2024 qui est dans les plans de…Macky Sall

Il peut être un plan « sérieux » de Macky Sall pour la présidentielle de 2024. L’APR et Benno Bokk Yaakaar (BBY) ont choisi Amadou Ba pour être le candidat de la majorité présidentielle à l’élection de 2024. Mais le Président de la République qui est le chef de cette mouvance à un autre plan en tête. Il déploie tous les moyens pour assurer la continuité de son règne et éviter que le pouvoir tombe entre les mains d’un opposant aventurier ou d’un dissident de son parti. Alors il a son candidat du pouvoir et son candidat de l’opposition.

Le candidat officiel de Macky Sall et de BBY est le premier ministre Amadou Ba. Selon des sources, la candidature de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne aurait eu la caution du Boss Macky Sall. Cette candidature de Mahammed Dionne serait une stratégie mûrement planifiée par le « boss » pour contenir les frustrés et dissidents de la mouvance présidentielle qui seraient tentés d’aller voir ailleurs.

Mais ce plan n’est pas la seule stratégie mise en place par le Boss Macky Sall. Il a aussi un pied dans l’opposition. Le Président Macky Sall multiplie ses stratégies au sein de l’opposition. Macky Sall a déjà son plan au cas où Amadou Ba ou Mahammed Boun Abdallah Dionne ne serait pas élu, il verrait bien d’un bon œil, cet opposant prendre le pouvoir.

Selon notre source, un opposant parle chaque soir à Macky Sall. Et il serait dans les plans de Macky Sall…au cas où le pouvoir basculerait dans l’opposition. Selon une source, Khalifa Sall serait l’opposant candidat béni par Macky Sall. Khalifa Sall est un homme d’Etat. Formé sous Senghor et Abdou Diouf, longtemps député puis ministre de la République, Khalifa Sall connait les rouages de l’Etat.

En bon républicain, il a répondu favorablement à l’appel qui avait été lancé par le Chef de l’Etat à un Dialogue national et y avait participé. Khalifa Sall s’est rapproché de Macky Sall. Il a été accusé de traître dans Yewwi et isolé par la Conférence des leaders de la coalition de l’opposition. Banni dans Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall mène des tournées nationales et internationales pour mieux asseoir sa candidature.

Selon une source proche de Yewwi Askan Wi, la campagne du leader Khalifa Sall serait financée par Macky Sall. En dehors d’Amadou Ba et de Boun Abdallah Dionne, Macky Sall mise sur Khalifa Sall qu’il avait pourtant fait emprisonner et avait destitué de son poste de maire de la Ville de Dakar. Malgré toutes les épreuves qu’il lui a fait subir, Macky Sall a confiance à Khalifa Sall. Il connait l’homme et sait que Khalifa Sall n’est pas un revanchard, un rancunier.

Ensuite Khalifa Sall n’est pas du genre de celui qui accédera au pouvoir pour remettre en cause tous les acquis obtenus sous son prédécesseur. Khalifa Sall sait que l’Etat c’est la continuité. Avec lui au pouvoir, il n’y aura pas de chasse aux sorcières, et le pays se mettra rapidement au pouvoir. A l’étranger, Khalifa Sall bénéficie d’un bon carnet d’adresse et a ses entrées et sorties au sein de l’Internationale socialiste. Ce qui n’est rien quand on aspire à devenir Chef de l’Etat.

Autant de choses qui ont convaincu Macky Sall que Khalifa Sall pouvait bien être un plan pour lui. Au cas où Khalifa Sall gagnerait, la continuité de Macky Sall serait assurée comme si c’était Amadou Ba ou Mahammed Dionne. Macky Sall a bien observé la situation. Il a de ce fait 3 candidats… 3 candidats qui ont le potentiel pour diriger pacifiquement le Sénégal et le faire entrer définitivement dans l’émergence.

Leurs atouts, c’est qu’ils ne sont nullement à la solde de forces obscurantistes qui ont des candidats à leur solde. Des forces obscurantistes qui ont un seul objectif qui est de faire main basse sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal afin d’accroitre leur puissance financière pour mieux mener leurs activités de déstabilisation pour contrôler le monde. Voilà une des raisons qui font que Macky Sall en dehors d’Amadou Ba et de Boun Abdallah Dionne, mise sur Khalifa Sall.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn