La diaspora sénégalaise…une grosse honte pour le pays ! 

Entre le président Macky Sall et la diaspora c’est une longue histoire. Les sénégalais établis à l’étranger semblent ne pas porter le chef de l’Etat dans leur cœur. Ils profitent de la moindre occasion pour le montrer. Ce désamour que ces hommes et femmes nourrissent envers le régime est devenu un véritable problème. Leurs agissements sont en train de ridiculiser le Sénégal, une nation très respectée à travers le monde. La diaspora est devenue le principal problème de notre pays. Tout ce qui vient de cette Diaspora est…nuisible.

Le Président Macky Sall n’oubliera pas de sitôt son passage à New York. Venu participer à la 78e Assemblée générale de l’ONU, il a eu droit à un accueil très mouvementé. Ses partisans ont voulu l’accueillir à la hauteur de son rang. Mais ils se sont heurtés à la résistance d’une certaine opposition. En effet, des membres de l’ex Part des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont manifesté devant son hôtel. Macky a été tellement hué qu’il aurait changé d’hôtel. Pire, la députée Coura Macky a passé un sale quart d’heure entre les mains des patriotes «Yankees».

Une situation qui ressemble étrangement à celle de Londres. La diaspora ne rate jamais l’occasion de tenter de ridiculiser le Président. En faisant le singe, ces sénégalais n’ont fait que ridiculiser toute la République. Sinon comment comprendre l’acte qu’ils ont posé lors d’un grand rassemblement qui regroupe les plus puissants chefs d’État du monde. Les enfantillages des partisans de Sonko ont ridiculisé l’une des plus grandes démocraties de l’Afrique. Le Sénégal est désormais peint sous les habits d’une dictature.

Mais cela n’étonne plus personne. La diaspora est devenue la plus grande fabrique de frustrés. Les personnes les plus hostiles au régime de Macky Sall sont à l’étranger. Pour eux, le locataire du Palais est la source de tous leurs malheurs. Raison pour laquelle, ils sont allés se ranger derrière le parti le plus hostile au pouvoir. Incapable de participer au développement du pays, il ne rate jamais les opportunités de marquer un nouveau coup de com’. D’ailleurs, leurs singeries à New-York ont été largement reprises par leur presse. Qui semble s’en glorifier.

Cette diaspora ne veut qu’une seule chose, voir le pays brûler. Tous les grands insulteurs de Pastef sont à l’étranger. Du haut de leur petit confort, ils attaquent les points névralgiques du pays. La Police et la gendarmerie sont accusés d’être à la solde exclusive de Macky. Quand ils parlent de la justice, c’est pour en faire un outil de répression du pouvoir. Les Khalifes généraux sont devenus leurs nouvelles et dernière cibles. Des perdants se mettent derrière leur petit écran pour les attaquer à longueur de journée. Sans réfléchir une partie de la jeunesse les suit dans leur délires.

C’est cette même diaspora qui avait dégagé des moyens colossaux lors des dernières manifestations. Ces sénégalais bien logés et nourris par leur pays d’accueil poussaient les jeunes à descendre dans les rues. Non content de les conduire à la mort, ils ont financé une partie de la révolution de Sonko. Des enquêtes et des investigations menées par les autorités ont permis de le prouver. Si leur projet avait abouti le Sénégal ne serait plus ce havre de paix que nous connaissons. Heureusement que ces personnes échouent à tout ce qu’ils entreprennent.

Normal quand on a des ratés comme Akhenaton, Kayz Fof et Ousmane Tounkara comme capitaine on ne peut pas naviguer très loin. Mais la diaspora proche du pouvoir est aussi coupable que les ultras de l’opposition. Les membres de la mouvance présidentielle sont inexistants. Leur laxisme a conduit à ce désordre. La nature a horreur du vide. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils ont perdu ces dernières élections devant la montée en puissance de Yewwi Askan Wi.

Il est devenu urgent que certains sénégalais établis dans la diaspora sachent raison gardée. Leurs agissements sont devenus un véritable problème pour la bonne marche du pays. S’ils ne peuvent pas participer au développement du pays, ils devraient avoir l’honnêteté de ne pas être ce feu qui le brûlera. Même s’ils sont hors de nos territoires, ils seront consumés par la moindre petite étincelle qu’ils allumeront !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru