Voici Rachel Bailey…la femme qui allaite son mari

Tout a commencé lorsque Rachel Bailey a allaité son mari, Alexander, en 2016, à cause de la douleur et de l’inconfort. Cependant, la pratique culte entre les deux a donné naissance à une manière de consolider leur lien de couple. C’est le conseil que Rachel donne aux couples qui souhaitent un mariage durable. S’ils veulent un mariage plus fort, le mari doit être allaité, dit-elle.

Au départ, Alexander a commencé à être allaité pour aider sa femme à une époque où elle produisait trop de lait maternel pendant qu’elle allaitait ses enfants.

Cependant, le couple a découvert que cette expérience unique les aidait non seulement à s’occuper des enfants, mais renforçait considérablement leur mariage, créant un lien fort et durable entre eux.

Bien que cela ait commencé comme une aide, Rachel, qui réside en Floride, a toujours donné la priorité à ce que ses bébés soient nourris avant qu’Alexandre ne consomme le lait maternel restant.

Cette pratique a commencé lorsqu’elle est partie en croisière avec Alexander alors que son aîné, Troy, qui a maintenant sept ans, était encore allaité, selon le New York Post.

Pendant la croisière, Rachel a oublié son tire-lait et un ressenti un engorgement douloureux pendant deux jours. Craignant une infection, elle et son mari, Alexander, ont pris la décision de lui donner du lait maternel pour le soulager.

Bien qu’ils soient conscients que leurs actions pourraient être considérées comme inhabituelles par beaucoup, Rachel et Alexander ont poursuivi leur thérapie. Au début, ils se sentaient nerveux de leur décision, mais se sont vite rendus compte qu’elle était parfaitement acceptable et bénéfique pour leur situation.

Alexander a noté que le lait maternel de Rachel avait un goût différent de celui qu’il avait l’habitude de boire, mais il appréciait les avantages nutritionnels qu’il offrait. Rachel, quant à elle, pensait que cette pratique non conventionnelle était un moyen de lui fournir des nutriments précieux et d’améliorer leur temps de liaison. Ils ont tous deux conclu qu’il n’y avait rien de mal à cet arrangement et qu’il présentait des avantages nutritionnels pour Alexander.

Après qu’Alexandre ait commencé à boire le lait maternel de Rachel, il ne serait pas tombé malade pendant deux ans et sa peau s’est améliorée selon les commentaires.

Il a développé une préférence pour le lait maternel plutôt que pour le lait de vache. Bien que sa famille et ses amis aient haussé les sourcils, Rachel a expliqué que leurs actions ne sont motivées par aucune motivation sexuelle ou perverse.

Cela a commencé comme un moyen pour Alexander de soulager sa douleur, mais s’est transformé en une expérience de lien émotionnel pour eux.

Rachel a déclaré qu’elle valorise l’allaitement comme moyen de passer du temps de qualité avec son partenaire et pense que cela les a rapprochés en tant que couple.

En effet, lors des deuxième et troisième grossesses de Rachel, Alexander a eu une idée à nouveau lorsqu’elle produisait trop de lait maternel.

